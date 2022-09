Rainy Season: बरसाती कीड़ों से ऐसे पाएं छुटकारा, बेहद कारगर हैं ये सस्ते नुस्खे

Get Rid of Mosquitoes and Insects in Monsoon: हर मौसम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ खामियां भी. किसी को गर्मी पसंद होती है तो किसी को ठंड और किसी को बारिश का मौसम खूब भाता है. लेकिन बारिश के मौसम में देखा जाता है कि कीड़े-मकोड़े जीना दुश्वार कर देते हैं. आज इस खबर में हम इन मौसमी कीड़ों को घर से दूर रखने के तरीकों पर बात करेंगे.

तुलसी का रस कीड़ों को भगाएगा दूर

कीड़ों को घर से दूर भगाने के लिए तुलसी का पौधा आपकी मदद कर सकता है. बाजार में मिलने वाला तुलसी का रस कीड़ों को आसानी से घरों से दूर भगाता है. आपको बस ये करना है कि लाइट के आसपास की जगहों पर तुलसी के रस को किसी कपड़े की मदद से लगाना है. इसके साथ आप पेपरमिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तरीका कीड़ों को घर के बाहर रखेगा.

लैवेंडर ऑयल दिखाएगा असर

तेज सुगंध की वजह से घर में कीड़े-मकोड़े नहीं आते हैं. इसके लिए आप लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लैवेंडर ऑयल को किसी कपड़े की मदद से खिड़की और दरवाजे पर लगाना है, क्योंकि यहीं से कीड़े ज्यादातर घरों में प्रवेश करते हैं. आप लैवेंडर ऑयल की जगह गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कीड़ों को घरों से दूर रखने के लिए नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

लेमन ग्रास से कीड़े नहीं देंगे दर्शन

लेमन ग्रास सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेद में इसे औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. क्या आप जानते हैं कि कीड़ों को घरों से दूर रखने में लेमन ग्रास बेहद कारगार साबित होता है. सबसे पहले लेमन ग्रास और सिरका का पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को घर के हर कोने में रखना है. इसकी खुशबू से कीड़े घर में नहीं आते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

