Knowledge: आप भी घर और दुकान में लटकाते हैं नींबू-मिर्च? जानिए इसके पीछे का अनोखा Science

Hanging Lemon And Chilli At the Entrance: अक्सर आपने लोगों को घरों में नींबू और मिर्च का गुच्छा लटकाते हुए देखा होगा. कई लोग इसे दुकानों में, तो कुछ इसे गाड़ियों में भी लगाकर चलते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे घर और व्यवसाय पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है. इसकी वजह से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं लेकिन मौजूदा दौर में इसे लोग अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं. आपको बता दें कि घरों के बाहर लटक रहे नींबू-मिर्च के साथ एक साइंस भी जुड़ा हुआ है.

वास्तु शास्त्र में कही जाती है ये बात

वास्तु शास्त्र के जानकार मानते हैं कि अगर घर या व्यवसाय पर किसी की बुरी नजर पड़ जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है. बुरी नजर से बचाने के लिए घर और दुकानों में नींबू और मिर्च लटकाए जाते हैं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, इसके साथ घर-परिवार और व्यवसाय में तरक्की होती है.

क्या है इसके पीछे का विज्ञान

नींबू-मिर्च को दरवाजे पर लटकाने को लेकर कुछ लोग तर्क देते हैं कि नींबू की खटास और मिर्च के तीखेपन से मक्खियां, मच्छर और कई दूसरे कीट घर में प्रवेश नहीं करते हैं. इससे बीमार होने की संभावना कम हो जाती है. ऐसा माना जाता है कि नींबू-मिर्च में कीटनाशक गुण पाए जाते हैं. इसकी वजह से वातावरण साफ रहता है.

ये भी है मान्यता

ऐसा कहा जाता है कि घर के बाहर लटकता हुआ नींबू-मिर्च बुरी नजर वाले की एकाग्रता को जल्दी भंग कर देता है क्योंकि इसे देखने से व्यक्ति को इसका स्वाद महसूस होने लगता है. इसी वजह से उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है और लोग तुरंत ध्यान हटा लेते हैं. इसका इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि हमेशा ताजे नींबू-मिर्च को ही दरवाजे पर लटकाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

