Weekend Recipe: इस वीकेंड बच्चों के लिए बनाएं Special Bun Pizza, सिर्फ 15 मिनट में झटपट करें तैयार

How To Make Bun Pizza: पिज्जा एक फास्ट फूड है जोकि चीज और कई तरह की सब्जियों की मदद से तैयार किया जाता है. इसको खाने के बच्चों से लेकर बड़े भी बेहद दीवाने रहते हैं. इसलिए पिज्जे की कई वैराइटीज जैसे- मिक्स वेज पिज्जा, डबल चीज पिज्जा, टमाटर पिज्जा या शिमला मिर्च पिज्जा आदि. लेकिन क्या कभी आपने बन पिज्जा ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए बन पिज्जा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. बन पिज्जा स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसके साथ ही झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है, तो चलिए जानते हैं बन पिज्जा (How To Make Bun Pizza) बनाने की विधि-

बन पिज्जा बनाने की आवश्यक सामग्री-

बन स्लाइस 4

टमाटर 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा

शिमला मिर्च 2 बड़ा चम्मच

प्याज 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा

कॉर्न 1 बड़ा चम्मच

स्वादानुसार नमक

ओरिगेनो

चिली फ्लेक्स

मॉजरेला चीज़ 3 बड़े चम्मच

चीज़ स्लाइसेस 3-4

पिज्जा सॉस 1/2

बन पिज्जा कैसे बनाएं? (How To Make Bun Pizza)

बन पिज्जा को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लें.

फिर आप इसमें सारी सब्जियां, पिज्जा सॉस, नमक, चिली फ्लेक्स, चीज़ और ओरिगेनो डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप बर्गर के बीच वाले भाग को खाली कर लें.

इसके बाद आप उसमें चीज़ स्लाइस और पिज्जा की टॉपिंग्स रखें.

फिर आप एक पैन को गर्म करें और उसमें स्टैंड रख दें.

इसके बाद आप इसमें स्टफ्ड बन रखें और ढक्कर करीब 7-8 मिनट तक पकाएं.

अब आपका लजीज बन पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं