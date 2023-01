Best massage oils for baby: इन तेलों से करें अपने बेबी की मसाज, तुरंत हो जाएगा सुपर एक्टिव

Best massage oil for baby: नवजात शिशु की बॉडी मसाज बेहद आवश्यक होती है क्योंकि इससे न केवल बच्चे की हड्डियां स्ट्रॉंग बनती हैं बल्कि ऑयल मसाज उनके ओवरऑल विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में आज हम आपको बच्चों के लिए बेस्ट मसाज ऑयल्स बताने जा रहे हैं। जिनके उपयोग से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे उनका शरीर मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है, तो चलिए जानते हैं (Best massage oils for baby) बेस्ट बेबी मसाज ऑयल कौन से हैं।

बच्चों के लिए बेस्ट ऑयल (best massage oil for baby)

जैतून का तेल

अगर आप नवजात बच्चों के शरीर की मसाज जैतून के तेल से करते हैं तो इससे इनकी हड्डियां मजबूत बनती हैं साथ ही इससे बच्चों की त्वचा में भी कोमलता बनी रहती है।

सरसों का तेल

सर्दी के मौसम में अगर आप अपने बच्चे की मसाज सरसों के तेल से करते हैं तो इससे वो दिनों में सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचे रहते हैं। इसके साथ इससे बच्चों की हड्डियां भी मजबूत बनती हैं।

कोकोनट ऑयल

छोटे बच्चों का शरीर अकड़ा हुआ से रहता है ऐसे में कोकोनट ऑयल की मसाज बच्चों की मसल्स को आराम पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ ही इससे बच्चों को ड्राय स्किन से भी छुटकारा मिलता है।

बादाम का तेल

अगर आप सर्दियों में नवजात शिशु की बादाम के तेल से मसाज करते हैं तो इससे बच्चे की त्वचा मुलायम रहती है। इसके साथ ही इससे स्किन संक्रमण और रूखेपन की समस्या भी दूर हो जाती है।

तिल का तेल

अगर आप अपने नवजात के शरीर की मसाज तिल के तेल से करते हैं तो इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहता है। जिससे वो पूरे दिन एक्टिव और हेप्पी महसूस करते हैं।