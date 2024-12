अपनों को कहना न भूलें Merry Christmas, मोबाइल के जरिए भेजें ये प्यार भरे Wishes

Merry Christmas Wishes: क्रिसमस साल का आखिरी फेस्टिवल होता है, जो अपने साथ खुशियां, सेलिब्रेशन और हॉलीडेज लाता है. कुछ लोग काम की मशगुलियत की वजह से अपने दोस्तों या परिवार के लोंगों के साथ 'बड़ा दिन' नहीं बिताते. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनों को जरूर याद करें और बताएं कि वो आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं. क्रिसमस के मौके पर मोबाइल फोन के जरिए लव्ड वंस को प्यार भरे मैसेजेज भेजना न भूलें.

क्रिसमस के लिए SMS

1. क्रिसमस आए बन कर आपकी जीवन का उजाला,

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

हमेशा मेहरबान रहे ऊपर वाला,

इतनी दुआ करता है आपका चाहने वाला

मेरी क्रिसमस 2024

2. क्रिसमस आए बनके उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

मैरी क्रिसमस 2024

3. होगी रोशनी और सजेंगे घर-बाजार,

मिलकर मनाएं क्रिसमस का त्योहार,

देखो आ रहा है क्रिसमस संग लेकर खुशियां हजार,

आपके जीवन में हो उमंग और खुशियां अपार,

हैप्पी क्रिसमस डे

4. सांता लाए आपके लिए उपहार,

जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,

सब करें आपको दुलार,

क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार।

मैरी क्रिसमस

5. क्रिसमस पर आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह हो जाए,

हरा भरा और भविष्य तारों की तरह जगमगाए

मेरी क्रिसमस 2024

6. न कार्ड भेज रहा हूं,

न कोई फूल भेज रहा हूं, सिर्फ सच्चे दिल से,

मैं आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं भेज रहा हूं.

मैरी क्रिसमस

7. आया क्रिसमस का त्योहार,

चलो मनाएं सबके के साथ,

देते हैं सभी को ढेर सारी बधाई,

खत्म करो आज सभी पुरानी लड़ाई,

मेरी क्रिसमस 2024

8. क्रिसमस के सीजन में,

आपके दिल को मिले सुकून और खुशियां,

आपकी जिंदगी का हर पल बने खास,

क्रिसमस की आपको ढेर सारी बधाई,

मेरी क्रिसमस 2024

9. May the Christmas season bring you closer

to all those you treasure in your heart.

Merry Christmas

10. Take nothing for granted and be thankful

that you have such great family and friends

to spend this joyous season with.

Wishing you a delightful Christmas.

11. Merry Christmas! May the magic of this special season

fill your heart with warmth and happiness

13. Our family wishes you love, joy,

and peace..today, tomorrow, and always.

Merry Christmas



14. May the magic and wonder of Christmas

stay with you throughout the year.

Have a joyous holiday season



15. Wishing you a joyful Christmas and a New Year

filled with blessings and good fortune

16. May your Christmas be merry and your New Year be bright.

Wishing you all the best this holiday season