Tanning Removal: चेहरे की रंगत सुधार देता है मिल्क पाउडर, ऐसे बनाएं टैनिंग रिमूवल मास्क

How To Make Milk Powder Face Mask: गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है. इसलिए इस मौसम में तेज धूप आपकी स्किन को टैनिंग या कालेपन का शिकार बना देती है. इसकी वजह से कई बार तो सेंसेटिव स्किन वाले लोगों को सनबर्न के दर्द का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपके लिए मिल्क पाउडर फेस मास्क लेकर आए हैं. मिल्क पाउडर फेस मास्क के इस्तेमाल से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन के साथ-साथ सनबर्न और टैन से भी छुटकारा मिल जाता है. मिल्क पाउडर में एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. मिल्क पाउडर फेस मास्क आपकी त्वचा को सॉफ्ट और क्लीन बनाने के साथ-साथ दाग धब्बों से छुटकारा दिलाता है. अगर आप ऑयली स्किन से परेशान हैं तो मिल्क पाउडर आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Milk Powder Face Mask) मिल्क पाउडर फेस मास्क कैसे बनाएं.....

मिल्क पाउडर फेस मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- मिल्क पाउडर दो चम्मच

कॉफी पाउडर आधा चम्मच

पानी थोड़ा सा

नारियल तेल एक चम्मच मिल्क पाउडर फेस मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Milk Powder Face Mask) मिल्क पाउडर फेस मास्क बनाने के लिए आप एक छोटा बाउल लें.

फिर आप इसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर और आधा चम्मच कॉफी पाउडर डालें.

इसके बाद आप इसमें एक चम्मच नारियल तेल और थोड़ा सा पानी मिलाएं.

फिर आप इन सारी चीजों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें.

अब आपका मिल्क पाउडर फेस मास्क बनकर तैयार हो चुका है. कैसे इस्तेमाल करें मिल्क पाउडर फेस मास्क? (How To Use Milk Powder Face Mask) मिल्क पाउडर फेस मास्क को लगाने से पहले चेहरे को साफ कर लें.

इसके बाद आप इसको चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें.

फिर अपनी उंगलियों की मदद से आप चेहरे का हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए मसाज करें.

इसके बाद आप करीब 5-7 मिनट तक चेहरे की मसाज करते रहें.

फिर आप साधारण पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं