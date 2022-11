Signs of Death: मौत से पहले शरीर में दिखने लगते हैं ये 5 बड़े संकेत, स्टडी में हुआ खुलासा; भूलकर भी न करें नजरअंदाज

New research on Death Signs: मौत जिंदगी का ऐसा कड़वा सच है, जिससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है. किसी को मौत कब और कैसे आएगी, इसके बारे में आजतक कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता सका है. अब एक नई स्टडी में मौत के संकेतों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि मौत आने से पहले एक नहीं बल्कि कई तरह से संकेत (Signs of Death) देने लगती है. मेडिकल फील्ड से जुड़े काफी लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं जबकि आम लोगों को इनका पता नहीं चलता और उन्हें अपने प्रियजन के अचानक चले जाने पर काफी दुख होता है.

मौत से पहले दिखने लगते हैं ये संकेत

डेली मिरर वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन की संस्था Web MD ने लंबी रिसर्च के बाद उन संकेतों (Signs of Death) का पता लगाया है, जो मृत्यु से पहले इंसान के शरीर में दिखने लगते हैं. इस रिसर्च के मुताबिक जब किसी की मौत नजदीक आ रही होती है तो उसका खाना-पीना कम हो जाता है. वह व्यक्ति पहले से कम बात करने लगता है. वहीं कम उम्र में मौत की ओर बढ़ रहा बच्चा ज्यादा बोलना और खाना शुरू कर सकता है. ये असामान्य लक्षण इस बात का इशारा होते हैं कि भविष्य में कुछ ठीक नहीं होने जा रहा है.

मौत से 2 सप्ताह पहले बेजान होने लगता है शरीर

रिपोर्ट के अनुसार जब किसी की मौत में 1-2 सप्ताह का समय शेष रह जाता है तो मृत्यु के लक्षण और साफ होने लगते हैं. इस स्टेज में व्यक्ति हर समय थका (Signs of Death) हुआ और बेजान महसूस करता है. वह अपने आप को इतना कमजोर महसूस करता है कि चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता. उसके सोने-जागने का पैटर्न बदल जाता है. इस दौरान उसकी भूख-प्यास बहुत कम हो जाती है. उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और सांस लेने के तरीके में बदलाव दिखने लगता है.

मौत से पहले मल-मूत्र का विसर्जन हो जाता है बंद

रिसर्च में बताया गया है कि जब मृत्यु 3-4 दिन दूर (Signs of Death) रह जाती है तो व्यक्ति मतिभ्रम का शिकार हो सकता है. वह अपने-पराये को भूल सकता है. वह लोगों की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता हालांकि उन्हें महसूस जरूर कर सकता है. जैसे-जैसे उसकी मौत के घंटे नजदीक आते जाते हैं, उनके हाथ-पैर और घुटनी त्वचा धब्बेदार नीला-बैंगनी हो सकती है. वे पेशाब और मल त्याग करना बंद कर सकते हैं. उनके शरीर का तापमान गिर सकता है. उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है. ऐसे वक्त में नजदीकी परिजनों को उनके पास इकट्ठे होकर उनके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर