Dry Lips: सर्दियों के मौसम में इन वजहों से फटते हैं होंठ, ऐसे पाएं Nora Fatehi जैसे खूबसूरत लिप्स

How To Get Rid Of Dry Lips: सर्दी के मौसम का काफी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि गर्मियों में धूप, पॉल्यूशन और गर्म हवाओं के कारण स्किन काफी खराब हो जाती है, लेकिन विंटर सीजन में भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है. खासकर हमारे होंठ इस सीजन में सबसे ड्राई होते हैं और ये फटने लगते है. मौसम का खुश्क होना ड्राई लिप्स के लिए जिम्मेदार तो है ही, लेकिन हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से भी ऐसी परेशानी पेश आती है.

होंठ अगर ड्राई होकर फटने लगें तो इससे चेहरे की ओवरऑल ब्यूटी पर बुरा असर पड़ता है, महिलाओं ही नहीं फटे होंठों के कारण पुरुषों का लुक भी बिगड़ सकता है. इसके अलावा आप खुलकर हंसने से कतराने लगते हैं, कई बार फटे होठों से खून निकलने लगता है. ऐसे में आपको अपनी कुछ गलतियों को सुधार लेना चाहिए ताकि बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) जैसे खूबसूरत लिप्स हासिल हो सके.

आखिर क्यों फटते हैं होंठ?

पानी कम पीना

जो लोग कम पानी पीते हैं उनके होंठ ज्यादा फटते हैं. आमतौर पर हमें विंटर सीजन में पानी कम पीने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन फिर भी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है क्योंकि पानी की कमी से लिप्स सूथ सकते हैं

डार्क लिप्सटिक

जो महिलाएं ज्यादा डार्क लिप्सटिक लगाती हैं उनके होंठ ज्यादा फटते हैं, अगर आप खराब क्वालिटी की लिप बाम अपने होंठों पर लगाती हैं तो इससे होंठ ज्यादा फटते हैं इसलिए कोशिश करें होंठों पर नेचुरल ऑयल लगाएं, इससे लिप्स को अंदरूनी पोषण मिलेगा.

होंठों का चाटना

जब सर्दियों में होंठ सूखने लगते हैं तो कुछ लोग इसे जीभ से चाटकर भिगो देते हैं. इससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है. दरअसल स्लाइव में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो होंठों को ड्राई कर देते हैं.

हेल्दी फूड न करना

जो लोग हेल्दी फूड जैसे ताजे फल और सब्जियों का सेवन कम करते हैं उनकी स्किन ज्यादा ड्राई होती है. इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल जूस पिएं क्योंकि इससे शरीर को अंदरूनी पोषण मिलेगा और होंठ नहीं फटेंगे.

