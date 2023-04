Morning Drink: नाश्ते में रोजाना पीएं विटामिन डी से भरी ये स्मूदी, घुटनों का दर्द कुछ दिनों में हो जाएगा छूमंतर

How To Make Orange Oats Smoothie: संतरा और ओट्स दोनों ही ऐसे आहार हैं जोकि विटामिन डी की अच्छी मात्रा से भरपूर होते हैं. विटामिन डी एक ऐसा मिनरल है जोकि आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है. ऐसे में अगर आप ऑरेंज और ओट्स को मिलाकर स्मूदी बनाकर पीते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है. जिससे आप हड्डियों में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. इसके अलावा संतरे में विटामिन सी की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है इसलिए इस स्मूदी के सेवन से आपकी त्वचा में चमक और निखार बढ़ाने में भी मदद मिलती है. ऐसे में आज हम आपके लिए ऑरेंज ओट्स स्मूदी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये स्मूदी टेस्टी और न्यूट्रियंट्स से भरपूर होती है. इसको आप केवल 5 मिनट में नाश्ते में बनाकर पी सकते हैं, तो चलिए जानते हैं ऑरेंज ओट्स स्मूदी (How To Make Orange Oats Smoothie) कैसे बनाएं.....