Skin Care: घर पर बनाएं ऑरेंज पील ऑफ मास्क, निकाल फेंकेगा चेहरे पर जमी गंदगी की परत

How To Make Orange Peel Off Mask: संतरा एक रसीला और खट्टा फल है जोकि विटामिन सी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए संतरा आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए बेहतरीन माना जाता है. इसलिए आपको हर ब्यूटी प्रोडक्ट में संतरे आसानी से मिल जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर ऑरेंज पील ऑफ मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. संतरा आपके चेहरे पर मौजूद पिंपल्स और दाग धब्बों के निशान को हटाने में सहायक होता है. इससे आपको ब्लैकहेड्स और चेहरे पर जमा गंदगी से छुटकारा मिल जाता है. इतना ही नहीं संतरा चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करके साथ ही आपकी रंगत में भी सुधार करता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Peel Off Mask) ऑरेंज पील ऑफ मास्क कैसे बनाएं.....

ऑरेंज पील ऑफ मास्क बनाने के लिए आवश्यक सामग्री- संतरे का जूस 4 चम्मच

अनफ्लेवर्ड जिलेटिन 2 चम्मच ऑरेंज पील ऑफ मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Orange Peel Off Mask) ऑरेंज पील ऑफ मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 संतरा लें.

फिर आप इसको छीलकर मिक्सी में डालें और पीसकर जूस निकाल लें.

इसके बाद आप डबल बॉयलर में 4 चम्मच संतरे का जूस डालें.

इसके साथ ही आप इसमें 2 चम्मच अनफ्लेवर्ड जिलेटिन डालें.

फिर आप जिलेटिन को अच्छी तरह से पिघलने दें जिससे संतरे का रस अच्छी तरह से मिला जाएं.

इसके बाद आप इस मिक्चर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

अब आपका डीप क्लींजिंग के लिए होममेड ऑरेंज पील ऑफ मास्क बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं