Long Hair Solution: पपीते से बालों को दें प्रोटीन ट्रीटमेंट, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल

How To Make Papaya Hair Treatment: पपीता एक ऐसा फल है जोकि आपकी सेहत के साथ-साथ आपके बालों के लिए लाभकारी होता है. पपीते में विटामिन-ए मौजूद होता है जोकि आपके बालों की जड़ों में सीबम का उत्पाद करने में सहायता करता है. सीबम से आपको की ड्रायनेस को कम किया जा सकता है. ऐसे में आज हम आपके लिए पपीता हेयर ट्रीटमेंट लेकर आए हैं. पपीता विटामिन सी, ए, मैग्नीशियम और कॉपर का एक अच्छा सोर्स होता है जोकि आपके बालों को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं. इतना ही पपीते में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं जोकि आपकी स्कैल्प में होने वाले इंफेक्शन को दूर करने में मददगार साबित होता है. वहीं पपीता प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा से भरपूर होता है इसलिए ये आपके बालों को आंतरिक पोषण प्रदान करता है जिससे आपके बाल लंबे, मजबूत और मुलायम बनते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Papaya Hair Treatment) पपीता हेयर ट्रीटमेंट कैसे बनाएं.....

पपीता हेयर ट्रीटमेंट बनाने की आवश्यक सामग्री- मैश किया हुआ पपीता 1 बाउल

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्‍मच

कच्चा दूध 1 कप

विटामिन-ई कैप्सूल 1 पपीता हेयर ट्रीटमेंट कैसे बनाएं? (How To Make Papaya Hair Treatment) पपीता हेयर ट्रीटमेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक गला हुआ पपीता लें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से मैश करके एक बाउल में डाल दें.

इसके बाद आप मैश पपीते में एक कप कच्चा दूध और एलोवेरा जेल डालें.

फिर आप इसमें एक विटामिन-ई कैप्सूल को पंचर करके डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर लें.

अब आपका पपीता हेयर ट्रीटमेंट बनकर तैयार हो चुका है. पपीता हेयर ट्रीटमेंट कैसे इस्तेमाल करें? (How To Take Papaya Hair Treatment) पपीता हेयर ट्रीटमेंट को लगाने से पहले आप इसको फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा कर लें.

इस दौरान आप अपने बालों को शैंपू से धोकर साफ कर लें. तेल लगे बालों पर ये असर नहीं करता है.

फिर आप इसको एक ब्रश की मदद से अपने बालों की स्कैल्प और लेंथ में अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप अपने दोनों हाथों की सहायता से इस पैक को बालों में पेनिट्रेट करें.

फिर आप इसको बालों में कम से कम 30-40 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप पानी की मदद से बालों को धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)