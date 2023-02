Parenting Tips: पैरंट्स को बच्चों के सामने भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, हमेशा के लिए डिप्रेशन के हो जाते हैं शिकार

Why Parents Should Not Fight in Front of Children: घर में मां-बाप के बीच कई बार विभिन्न मुद्दों को लेकर तकरार हो ही जाती है. कुछ मां-बाप इस मामले में बेहद समझदारी से काम लेते हैं और वे बच्चों के सामने अपने अंतर-विरोध बाहर नहीं आने देते. जबकि कुछ पैरंट्स (Parenting Tips) अनजाने में बच्चों के सामने ही झगड़ पड़ते हैं. उनके ऐसा करने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर उल्टा असर पड़ता है और वे डिप्रेशन में चले जाते हैं. आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पैरंट्स के इस तरह के बर्ताव से बच्चों के सामने किस-किस तरह की दिक्कत हो सकती है.

बच्चों को हो सकती हैं ये समस्याएं

निराशा में डूब जाते हैं बच्चे

जब मां-बाप (Parenting Tips) बच्चों के सामने चीख-चिल्लाकर लड़ने लगते हैं तो इससे बच्चे निराशा में डूब जाते हैं. वे न तो मां का पक्ष ले पाते और न ही बाप का. इससे उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है. वे या तो पहले से ज्यादा शांत हो जाते हैं या फिर ज्यादा गुस्सैल बन जाते हैं. ऐसे बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ाहट पसर जाती है, जो आजीवन उनके साथ बनी रहती है.

मानसिक रूप से हो जाते हैं परेशान

बच्चों के सामने मां-बाप (Parenting Tips) के लड़ने की वजह से वे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि उनके घर में सबकुछ गलत हो रहा है. उन्हें नींद न आने की समस्या शुरू हो जाती है. अगर आती भी है तो बहुत कच्ची नींद रहती है और वे थोड़ी-थोड़ी देर में उठने लगते हैं. इस तरह के बच्चे अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं और उन्हें अक्सर घबराहट भी रहने लगती है.

पैरंट्स के प्रति निराशा का भाव

पैरंट्स (Parenting Tips) के इस तरह के व्यवहार से बच्चों के मन में उनके प्रति अनादर के भाव पैदा हो जाते हैं. वे अपने मां-बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं. उनके मन में पैरंट्स और अपनी जिंदगी के प्रति नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं. इस तरह के बच्चे आगे चलकर कुंठित सोच वाले व्यक्ति बन जाते हैं.

कम हो जाती है भोजन के प्रति रूचि

अपने सामने रोजाना मां-बाप (Parenting Tips) को लड़ते देखकर बच्चों के मन में खाने-पीने की समस्या आने लगती है. उनके मन में भोजन के प्रति रूचि कम हो जाती है. अगर वे भोजन करते भी हैं तो अनमने मन से. पैरंट्स के जोर देने पर वे भोजन को मुंह में रख लेते हैं लेकिन कई बार ढंग से चबाते नहीं हैं. इसकी वजह से उस भोजन के गले में अटकने का डर रहता है. बच्चों की यह आदत कई बार उनके लिए जानलेवा भी बन सकती है.

