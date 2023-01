Pigeons Poop: घर और बालकनी में कबूतर फैला रहे गंदगी, फॉलो करें ये आसान टिप्स; तुरंत मिलेगा छुटकारा

Cleaning Tips, How to get rid of Pigeons Poop: ज्यादातर लोगों को इस बात की समस्या रहती है कि उनके घर के बालकनी में कबूतरों का जमावड़ा लगा रहता है और वो बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं. अगर आप भी अपने घर की बालकनी में कबूतरों की गंदगी (Pigeons Poop) से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर इससे छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए आपको कबूतरों को मारना या फिर भगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही भाग जाएंगे और समस्या से भी निजात (Rid of Pigeons Poop) मिल जाएगा.

सिरके की महक से भाग जाएंगे कबूतर

कबूतरों को भगाने के लिए आप सिरके यानी विनेगर (Vinegar) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 2-3 चम्मच सिरका, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा पानी मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. इस घोल का बालकनी में छिड़कने से कबूतर नहीं आएंगे और बालकनी गंदी नहीं होगी. सिरके की महक कबूतरों को पसंद नहीं आती और इसकी वजह से वो आपकी बालकनी में नहीं आएंगे.

वाइन में दालचीनी मिलाकर करें छिड़काव

कबूतरों को बालकनी में आने से रोकने के लिए वाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए वाइन में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाएं और एक घोल तैयार कर लें. इस घोल का नियमित तौर पर बालकनी में छिड़काव करें. इससे कबूतर नहीं आएंगे और बालकनी में गंदगी नहीं फैलेगी.

चिपचिपे पदार्थ से भी मिलेगी राहत

बालकनी में अगर बहुत ज्यादा कबूतर आते हों तो उनसे छुटकारा पाने के लिए किसी चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकेलिए बालकनी की रेलिंग और फ्लोर पर गोंद या शहद जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ डाल दें. इससे कबूतरों का आना बंद हो सकता हैं और आपको गंदगी (Pigeons Poop) से छुटकारा मिल सकता है.

बालकनी में टांग दें चमकीली चीज

कबूतरों को बालकनी में आने से रोकने के लिए आप किसी चमकीली चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बालकनी में पुरानी सीडी या फिर कोई अन्य चमकीली चीज टांग दें. चमकीली चीजों से कबूतरों (Pigeons) को परेशानी होती है और वो ऐसी जगह पर जाने से बचते हैं.

पिजन नेट का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

इसके अलावा कबूतरों को बालकनी में आने से रोकने के लिए आप पिजन नेट (Pigeons Net) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जिससे पूरे बालकनी को कवर दें. इससे कबूतर बालकनी के अंदर नहीं आएंगे और गंदगी (Pigeons Poop) नहीं फैलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

