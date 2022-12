Dead Skin On Lips: होंठों से इस तरह हटाएं डेड स्किन, Priyanka Chopra जैसे हसीन हो जाएंगे लिप्स

How To Remove Dead Skin From Lips: सर्दी का मौसम काफी खुशनुमा होता, इस दौरान घर से बाहर निकलने और घूमने फिरने में काफी आनंद आता है, लेकिन विंटर सीजन अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी साथ लाता है, उनमें से एक है होंठों का सूखना. डाइनेस की वजह से लिप्स पर डेड स्किन जमने लगते है, जिससे होंठ ही नहीं पूरे चेहरे की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है. इस सीजन में आपकी लिप्स सॉफ्ट रहे इसके लिए हर हाल में डेड स्किन को हटाना होगा, आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि आपके लिप्स बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) जितने हसीन हो जाएं.

डेड स्किन को कैसे हटाएं?

1. शरीर को हाइड्रेट रखें

सर्दी के मौसम पसीना कम निकलता है और तपिश भी कम महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कम पानी पिएं, क्योंकि अगर खुद को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो होठों पर डेड स्किन आने लगेंगे. ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमें दिनभर में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए.

2. रेगुलर लिप बाम लगाएं

सर्दी के मौसम में स्किन को रेगुलरली मॉयश्चराइज करना जरूरी हो जाता है. इसके लिए अपने पर्स या पॉकेट में लिप बाम जरूर रखें, जब कभी लगे कि आपके होंठ सूख रहे हैं तो लिप बाम होंठों पर लगा लें.

3. गुलाब जल लगाएं

गुलाब जल होंठों की डेड स्किन निकालने का एक नेचुरल तरीका है. इसके लिए आप रात के वक्त के वक्त रोज वॉटर और ग्लिरीन को मिक्स करके रूई के गोलों की मदद से लगाएं और सुबह लिप्स को साफ पानी से धो लें. इससे डेड स्किन हट जाएंगे

4. नारियल तेल लगाएं

नारियल तेल हमारी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए आप इस ऑयल में समुद्री नमक नमक मिक्स करें और हल्के हाथों से लिप्स पर मसाज करें. इससे डेठ स्किन का नामोनिशान मिट जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं