How to Get Rid of Rats at Home: घर पर चूहों के आंतक ने कर रखा है परेशान? ये रामबाण उपाय करेंगे इसका Permanent इलाज

home remedies to get rid of rats: वैसे तो चूहे को गणेश जी का वाहक माना जाता है. इसलिए चूहों की मंदिरों में श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा की जाती है. लेकिन जब भगवान गणेश के वाहक घर में घुस जाते हैं तो ये पूरे घर के सामान को तहस-नहस कर देते हैं. ये खाने के सामान से लेकर डब्बों और बिजली के तारों तक को कुतरकर खराब कर देते हैं. इसलिए इनको घर से भगाने के लिए लोग घरों में पिंजरा और रोटी में जहर मिलाकर रखते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए चूहों को घर से भगाने के कुछ रामबाण उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से आपके घर से दूसरे दिन ही बिन बुलाए मेहमान यानी की चूहों की विदाई हो जाएगी, तो चलिए (home remedies to get rid of rats) घर से चूहे भगाने के रामबाण उपाय......