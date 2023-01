How To Make Bread Ka Halwa: बची हुई ब्रेड से झटपट बनाएं लजीज हलवा, हर कोई पूछेगा कैसे बनाया!!

How To Make Bread Ka Halwa: ब्रेड एक ऐसा फूड आइटम है जिसको लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर ब्रेड की मदद से घरों में सैंडविच, टोस्ट या ब्रेड रोल आदि खूब पसंद किए जाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने ब्रेड का हलवा ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ब्रेड का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ब्रेड का हलवा स्वाद में बेहद डिलीशियस होता है. इसको आप नाश्ते में कुछ ही मिनटों में बनाकर खा सकते हैं. इसका स्वाद एक बार चखकर हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Bread Ka Halwa) ब्रेड का हलवा बनाने की विधि....

ब्रेड का हलवा बनाने की आवश्यक सामग्री-

10 ब्रेड स्लाइस

डेढ़ कप दूध

4 टेबलस्पून क्रीम

2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स

1/2 टी स्पून इलायची पाउडर

2 टी स्पून देसी घी

1 कप चीनी

ब्रेड का हलवा कैसे बनाएं? (How To Make Bread Ka Halwa)

ब्रेड का हलवा बनाने के लिए आप सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लें.

फिर आप ब्रेड के किनारों को केैंची या चाकू से काटकर अलग कर दें.

इसके बाद आप ब्रेड के सफेद हिस्से को बारीक टुकड़ों में काटकर अलग रख लें.

फिर आप एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिघलाएं.

इसके बाद आप इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर करीब 1 मिनट तक भून लें.

फिर आप इनको एक बाउल में निकालकर अलग रख लें.

इसके बाद आप कढ़ाई में एक बार और 1 टी स्पून घी डालकर पिघला लें.

फिर आप इसमें कटे हुए ब्रेड के टुकड़े डालें और सुनहरा होने तक भून लें.

इसके बाद आप कढ़ाई में दूध डालें और ब्रेड के टुकड़ों को अच्छे से मैश करते हुए पकाएं.

फिर आप इसको कम से कम 2-3 मिनट तक पका लें.

इसके बाद आप इसमें क्रीम और स्वादानुसार चीनी डालकर मिला लें.

फिर आप इसको करीब 2 मिनट तक चीनी के घुलने तक पका लें.

इसके बाद आप इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर अच्छे से मिला लें.

फिर आप इसको करीब 1 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें.

अब आपका स्वाद से भरपूर ब्रेड का हलवा बनकर तैयार हो गया है.