Rats Control: चूहों ने घर में मचा दिया है आतंक, इन्हें भगाने के लिए करें ये आसान उपाय

How To Get Rid Of Rats: भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां चूहे ने अपना आतंक नहीं मचाया होगा. ये वो जीव है जो न सिर्फ किचन और कमरे में गंदगी करता है बल्कि प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी को भी फैलाता है. हर इंसान चाहता है कि चूहे उनके आशियाने में कभी न आएं, लेकिन ये जीव कहा मानने वाले, कभी ये खाने को जूठा करते हैं, तो कभी चादर, तकिए और गद्दे को कुतर डालते हैं. ऐसे में इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके जरिए चूहे आपके घर से दुम दबाकर भाग जाएंगे.

चूहों को घर से भगाने के तरीके

भोजन को खुला न छोड़ें

चूहे अक्सर भोजन की तलाश में आपके घर और किचन मे एंट्री करते हैं, ये जूठे या बचे हुए फूड्स पर हमला बोलते हैं. इसलिए खाना खाने के बाद इसे फ्रिज में रख दें या फिर पके हुए खाने को अच्छी तरह ढक दें. दाल, स्नैक्स वगैरह को आप शीशे, स्टील या प्लास्टिक की डब्बे में बंद कर दें.

घर को साफ रखें

अगर आप घर को अच्छी तरह साफ करते रहेंगे तो चूहे आसापस नहीं फटकेंगे. इसके लिए आप खाना पकाने के बाद किचन को अच्छी तरह साफ कर दें. सिंक में गंदे बर्तन न जमा होने दें और कूड़ेदान के डब्बे को हमेशा बंद रखें, ऐसा करने से चूहे आसपास नजर नहीं आएंगे.

घर में क्रैक और होल्स को बंद कर दें

चूहे अक्सर घर के कोनों में मौजूद छेद और क्रेक्स के जरिए एंट्री करते हैं. इसलिए ये जरूरी है कि सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से इन्हें सील कर दें. इसके अलावा कोशिश करें कि मेन डोर के नीचे इतनी जगह न हो कि उसमें चूहे घुस जाएं

पिपरमिंट ऑयल का यूज करें

चूहे को भगाने के लिए पिपरमिंट ऑयल एक बेहद कारगर उपाय है. इसकी गंध चूहों को बिलकुल भी पसंद नहीं आती और वो भागने लगते हैं. इसलिए घर के कोनों और एंट्री प्वाइंट्स में इस तेल को छिड़क दें. इसके जरिए न सिर्फ चूहों को भगाया जा सकेगा, बल्कि इसे घर में अच्छी खुशबू फैलेगी.

