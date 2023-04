Rats Remedies: चूहों ने घर में मचा रखा है आतंक? फॉलो करें ये घरेलू उपाय, फौरन गायब हो जाएंगे माउस

How to Get Rid of Rats: घरों में बिना बुलाए घुसने वाले चूहे न केवल जरूरी चीजें कुतरकर बेकार कर देते हैं बल्कि इधर-उधर गंदगी फैलाकर घर गंदा कर देते हैं. अनजाने में उनकी कुतरी चीजें खा लेने पर कई बार गंभीर बीमारी भी हो जाती है और इंसान को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है. चूहों को मारने के लिए बाजार में कई प्रकार की दवाएं तो मिलती हैं लेकिन उनके इस्तेमाल से चूहे घर में ही मर जाते हैं, जिससे पूरे घर में दुर्गंध फैल जाती है. जिससे काफी लोग चूहों से परेशान होने के बावजूद इन दवाओं का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते. वहीं कई लोग धार्मिक कारणों के चलते इन दवाओं का यूज नहीं करते. आज हम आपको 5 ऐसे घरेलू उपाय (Rats Remedies) बताते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप बिना चूहों को मारे हमेशा के लिए चूहों को घर से विदा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे 5 घरेलू उपाय क्या हैं.

इंसानों के बाल से भागते हैं चूहे अगर आप चूहों के आतंक से परेशान हैं तो इंसानों के सिर के बाल चूहों के छिपने के स्थान पर रख दें. चूहे इंसानों के बाल देखकर दूर भागते (Rats Remedies) हैं. इसकी वजह ये है कि इन बालों को निगलने से उनकी मौत तक हो जाती है, इसलिए वे उनके पास जाने से बचते हैं. अगर आप घर की 4-5 मेन जगहों पर ऐसे बाल रख दें तो चूहे आपके घर की ओर झांकेंगे तक नहीं. चूहों को पसंद नहीं प्याज की गंध आप प्याज का इस्तेमाल करके भी चूहों को बिना मारे घर से दूर भगा सकते हैं. असल में प्याज में अजीब तरह की तीखी गंध होती है, जो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए आप एक बड़ी प्याज लेकर उसके 7-8 टुकड़े करें. इसके बाद उन टुकड़ों को घर के अलग-अलग हिस्सों में रख दें. उसकी गंध महसूस करते ही चूहे (Rats Remedies) आपके घर की ओर झांकना भी बंद कर देंगे. काम की हैं फिनाइल की गोलियां फिनाइल की गोलियों को भी चूहे भगाने का बेहतरीन उपाय (Rats Remedies) माना जाता है. इन गोलियों में तेज दुर्गंध आती है, जिसे सूंघते ही चूहे भाग जाते हैं. इस उपाय का उपयोग करने के लिए आपको किसी हल्के कपड़े में फिनाइल की गोलियों को रखकर घर के उस हिस्से में रखना होगा, जहां पर चूहे ज्यादा आते हैं. एक-दो दिन में ही आप देखेंगे कि आपको घर में चूहे दिखने बंद हो गए हैं. तेजपत्ते से गायब हो जाते हैं चूहे सब्जी में इस्तेमाल होने वाला तेजपत्ता अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए मशहूर है. इसकी खुशबू तीखी होती है, जो चूहों की आंख से पानी तक निकाल देती है. घर के जिन हिस्सों में चूहे ज्यादा ऊधम मचाते हैं, आप उन हिस्सों में तेजपत्ते रख दें. उनकी तेज महक महसूस करते ही चूहे आपके घर से नौ-दो ग्यारह हो जाएंगे. पुदीने का इस्तेमाल है फायदेमंद ये तो सब जानते हैं कि पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए पुदीने को रामबाण माना जाता है लेकिन कम लोगों को पता होगा कि घर से चूहों को भगाने (Rats Remedies) में भी पुदीना कमाल का काम करता है. आप पुदीने के जरिए चूहों को घर से भगाने के लिए पुदीने की हरी पत्तियों को सुखाकर कूट लें. इसके बाद पुदीने के उस पाउडर को चूहे के बिल या घर में चूहों के घूमने वाली जगहों पर थोड़ा-थोड़ा करके रख दें. जैसे ही चूहे उन जगहों पर पहुंचेंगे, पुदीने की महक उन्हें परेशान कर देगी और वे आपका घर छोड़कर भाग निकलेंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)