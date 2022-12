Fridge Cleaning Tips: फ्रिज के दरवाजे में लगा रबड़ हो गया है गंदा? चुटकी में ऐसे करें साफ; चमकने लगेगा नए जैसा

How to Clean Refrigerator Gasket and Fridge Rubber: अक्सर लोग फ्रिज को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में लगा रबड़ साफ नहीं करते हैं, क्योंकि इसे निकालकर साफ करने में डर लगता है और धीरे-धीरे काफी गंदगी जमा हो जाती है. इस वजह से फ्रीज का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता और फ्रिज की कुलिंग भी कम हो जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फ्रिज के दरवाजे का रबर निकालकर आसानी से साफ कर सकते हैं और फिर इसे आसानी से वापस लगा भी सकते हैं.

ऐसे बाहर निकालें और लगाएं फ्रिज का रबर

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में लगे रबड़ (Refrigerator Gasket) को साफ करने के लिए इसे बाहर निकालना जरूरी है. इसके लिए फ्रीज के दरवाजे को टाइट पकड़ें और फिर रबड़ को एक कॉर्नर से पकड़कर बाहर निकाल लें. रबड़ को आसानी से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं. इसके बाद इसे साफ कर आसानी से वापस लगा भी सकते हैं.

बेकिंग सोडा से फ्रिज के रबड़ को करें साफ

फ्रिज रबड़ (Refrigerator Gasket) को आसानी से बेकिंग सोडा के जरिए साफ कर सकते हैं. इसके लिए एक कप पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक लिक्विड तैयार करें. फिर इस इस लिक्विड से रेफ्रिजरेटर के रबड़ को साफ करें. इसके लिए आप कपड़े और ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. साफ करने के बाद रबड़ को साफ पानी से धो लें और फिर सुखने के बाद वापस लगा दें.

विनेगर से हो जाएगा काम

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में लगा रबड़ (Refrigerator Gasket) लंबे समय तक साफ नहीं करने पर गंदगी की वजह से चिपचिपा हो जाता है, जिसे साफ करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए विनेगर को पानी में मिलाकर या डायरेक्ट कपड़े या ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं. रबड़ को साफ करने के बाद धो और सुखाकर वापस लगा सकते हैं.

डिटर्जेंट से भी दूर कर सकते हैं रबड़ की गंदगी

फ्रिज रबड़ (Refrigerator Gasket) की गंदगी को दूर करने के लिए डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक कप पानी में 1 चम्मच डिटर्जेंट डालकर स्ट्रांग घोल तैयार करें और कपड़े को गीला कर रबड़ की सफाई करें. अगर रबड़ के ऊपर ज्यादा गंदगी लगी हो तो आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रबड़ को साफ करने के बाद अच्छे से धो लें और फिर सुखाकर वापस फ्रीज के दरवाजे में लगा दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

