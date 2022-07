Relationship Tips: शादी से पहले जरूर जान लें ये बातें, मैरिज लाइफ रहेगी खुशहाल

Couple Tips Before Marriage: विवाह (Marriage) के पवित्र रिश्ते को सात जन्मों का अटूट बंधन माना जाता है, लेकिन कई बार पति-पत्नी (Husband Wife) के रिश्ते (Relationship) में छोटी गलतफहमी भी दूरियों का कारण बन जाती हैं, ऐसे मे लड़का हो या लड़की सभी के लिए शादी एक अहम फैसला होता है, तो आपको सबसे पहले एक दूसरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, शादी-शुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आप अपने पार्टनर की सोच और व्यवहार को जानने की कोशिश करें आमतौर पर शादी में दो से तीन महीने का फासला रहता है,जो कि आपके लिए चुनौतियों से भरा होता है, तो आइए जानते हैं, शादी से पहले कुछ बातें जो आपको अपने होने वाले पार्टनर के बारे में पता होनी चाहिए.

शादी से पहले जान लें ये बातें-

एक दूसरे का सम्मान करें (Respect Each Other)

किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है, एक दुसरे का सम्मान करना, यही बात शादी जैसे बंधन को रिश्तों मे बदलने के लिए मजबूर करती हैं, अगर आप अपने पार्टनर का सम्मान नहीं करेंगे तो आप उनसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे. शादी जैसे पवित्र बंधन को मजबूत बनाने के लिए रिश्ते में प्यार और सम्मान होना जरूरी है.

शादी की सहमति जरूर लें (Get Marriage Consent)

जब कभी आप एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सी चीजों के बारें में जानने की लालसा होती है, ऐसे में कंफ्यूज होकर कुछ नहीं पूछ पाते है, लेकिन जब भी आप एक दूसरे से मिलें, तो ये जरूर पूछ लें, की वो शादी करने के लिए आपके साथ तैयार है या नहीं, कही किसी के दबाव में आके आपसे शादी तो नहीं कर रही, ऐसा जानने से शादी के बाद एक पॉजिटिव बाउंड जुड़ जाता है.

उनके रिश्तेदारों के बारें में जानें (Get To Know Their Relatives)

अपने शादी-शुदा जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने पार्टनर के परिवार वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों,के बारें में अच्छे से जान लें, साथ ही उनके पास्ट रिलेशन के बारें में भी पूछ ले, बाकि उन्हें किस तरह के लोग पसंद हैं, लोगों का घर पर आना जाना कैसा लगता है, इन सब बातों को कन्फर्म करके रखेंगे तो आपकी शादीशुदा जीवन में कभी विवाद नहीं होगा.

उसकी लाइफ की प्राथमिकता को जाने (Know The Priority Of His Life)

आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, कि शादी के बाद सिंगल फैमिली में रहना पसंद है या फैमिली के साथ, क्योकि अक्सर कई लोगों को अपने परिवार के साथ ही रहना पसंद होता है.

