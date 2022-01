सर्दी से हाथ-पैरों की उंगलियों में बनी हुई है सूजन, करें ये 5 उपाय; तुरंत मिलेगा आराम

सर्दी का सितम इन दिनों अपने पीक पर चल रहा है. जिसे देखो वही ठंड से ठिठुरता नजर आ रहा है. तेज सर्दी से हर घर में बुखार, खांसी और जुकाम के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को हो रही है. स्वभाव से शरारती होने की वजह से बच्चे ज्यादा गर्म कपड़े पहनने से परहेज करते हैं. जिसके चलते उनके हाथ और पैरों की उंगलियों में सूजन (Swelling of Hands and Toes) देखने को मिल रही है. सूजन आने से बच्चों को हाथ और पैरों में खुजली और जलन महसूस होती है. जिससे उनकी दिक्कत और बढ़ जाती है. अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप कुछ आयुर्वैदिक नुस्खे अपनाकर बच्चों को इस तकलीफ से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे नुस्खे क्या हैं.

सूजन में राहत देता है नींबू का पानी

तेज सर्दी में घर का फर्श भी ठंडा हो जाता है. ऐसे में हमें घर में जुराब पहनकर रहना चाहिए लेकिन बच्चे अक्सर इसमें लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उनके पैरों की उंगलियों में सूजन (Swelling of Hands and Toes) आ जाती है. इस सूजन को नींबू का इस्तेमाल कर कम किया जा सकता है. इसके लिए आप गुनगुने पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला दें. फिर रुई की मदद से उस पानी को सूजन पर लगाएं. इससे सूजी हुई उंगलियों को कुछ ही देर में आराम मिलने लगता है.

बहुत असरदार होता है सेंधा नमक

सेंधा नमक भी हाथ और पैर की उंगलियों की सूजन (Swelling of Hands and Toes) को कम करने में कमाल का काम करता है. इसके लिए सरसों के तेल में एक चम्मच सेंधा नमक मिला कर गरम कर लें. फिर इस मिश्रण को सूजन वाली जगह पर लगाकर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें. कुछ देर बाद सूजन वाले हिस्से को गुनगुने पानी से धो लें. इससे खुजली और सूजन दोनों ही समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं.

गुणों से भरपूर होती है हल्दी

हल्दी में अनेक ऐसे चिकित्सकीय गुण होते हैं, जिसके चलते इसे इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर सर्दी की वजह से हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन (Remedies for Swelling in Hands and Toes) और दर्द हो तो हल्दी पाउडर को जैतून के तेल में मिलाकर मिश्रण बना लें. इसके बाद उस मिश्रण को सूजन वाली जगह पर लगा दें. कुछ देर बार सूजन वाली उंगलियों को गुनगुने पानी से धो लें. आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको उंगलियों में दर्द और सूजन से राहत मिलने लग जाएगी.

नारियल के तेल में कपूर डालकर लगाएं

नारियल का तेल भी उंगलियों की सूजन और दर्द (Remedies for Swelling in Hands and Toes) को कम करने में चमत्कारी है. सूजन के कारण हाथ-पैरों की उंगलियों में खुजली की दिक्कत बढ़ जाती है. इससे उंगलियों में लाल- लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं. ऐसे में आप नारियल तेल और कपूर का मिश्रण बनाकर उंगलियों पर लगा सकते हैं. यह मिश्रण एंटी एंफेक्टेंट का काम करता है. इससे सूजन वाले अंग पर लगाने से दर्द और खुजली कम हो जाती है और शरीर को राहत मिलने लगती है.

सूजन कम करता है प्याज

प्याज में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसमें पाया जाने वाला एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण शरीर की सूजन को कम करता है. साथ ही हाथ-पैरों में होने वाली खुजली से भी राहत पहुंचाता है. अगर आपके बच्चों के हाथ-पैरों की उंगलियों में भी भीषण ठंड की वजह से सूजन (Remedies for Swelling in Hands and Toes) आ गई है तो उसे कम करने के लिए आप प्याज का रस लगाएं. यह रस लगाने के कुछ देर बाद आप उस हिस्से को साफ पानी से धो लें. जल्द ही आपका दर्द दूर हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)

