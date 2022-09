Right Time to Eat: पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो समय से करें भोजन, जान लें तीनों वक्त की सही टाइमिंग

Right Time To Eat For Belly Fat Loss: खानपान में गड़बड़ी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हर दूसरा आदमी बढ़ते मोटापे की समस्या से जूझ रहा है. बढ़े हुए पेट को अंदर करने के लिए लोग जिम ज्वॉइन करने से लेकर डाइटिंग और भागदौड़ जैसी तमाम चीजें कर रहे हैं. फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें वजन कम करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है. आज हम इस समस्या की वजह और इससे मुक्ति पाने के अचूक उपाय बताएंगे. ये उपाय आपके भोजन की टाइमिंग से जुड़े हैं. असल में आपके खाने का समय तय करता है कि आपका पेट फिट रहेगा या बाहर की ओर फूलेगा.

सुबह समय से करें नाश्ता

सबसे पहले सुबह के नाश्ते (Breakfast) की बात करते हैं. सभी लोगों के सुबह के नाश्ते की टाइमिंग (Right Time For Breakfast) अलग अलग होती है. लोग सुबह जितने बजे भी उठते हैं, फ्रेश होने के थोड़ी देर बाद नाश्ता करने बैठ जाते हैं. यह तरीका ठीक नहीं है. असल में नाश्ते का सबसे सही समय सुबह के 7 बजे हैं. आपको सुबह 7.00 से 7.30 के बीच में अमूमन नाश्ता कर लेना चाहिए. अगर काम-धंधे की व्यस्तताओं की वजह से ऐसा करना संभव न हो तो सुबह 8.30 बजे तक नाश्ता जरूर निपटा लें. इससे पेट देर तक भरा रहता है और उसके हंगर हार्मोंस सही काम करते हैं.

लंच की टाइमिंग का रखें ध्यान

अब बात आती है दोपहर के भोजन की. कई सारे लोग दोपहर में ठूंस-ठूंसकर खाना (Right Time For Lunch) पसंद करते हैं. वे किसी भी समय लंच करना शुरू कर देते हैं. वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो पेट कम करने के चक्कर में दोपहर का भोजन करना ही बंद कर देते हैं और सलाद से काम चला लेते हैं. वजन करने के लिए ये दोनों ही तरीके ठीक नहीं है. इससे पेट की चर्बी पर तो कोई असर नहीं पड़ता लेकिन आपके शरीर का आंतरिक पाचन तंत्र जरूर गड़बड़ा जाता है. लिहाजा दोपहर का भोजन जरूर करें और इसे 12.30-1.00 बजे तक जरूर कर लें. इसे पेट को कंट्रोल (Belly Fat) करने में मदद मिलती है.

रात को जल्दी कर लें भोजन

जो लोग बढ़ते मोटापे और पेट की चर्बी से जूझ रहे हों, उन्हें रात के खाने के टाइमिंग (Right Time For Dinner) पर भी खास ध्यान देना चाहिए. ज्यादा देरी से भोजन करने पर शरीर उसे पचा नहीं पाता और रात में गैस-बदहजमी की दिक्कत हो जाती है. इसी वजह से आपके पेट की चर्बी भी बढ़ती चली जाती है. डिनर के लिए शाम 6.00-7.00 बजे का समय सही माना गया है. रात में कम भोजन खाना चाहिए और वह ज्यादा तला-भुना या चिकनाई वाला नहीं होना चाहिए. अगर आप खाने की इस टाइमिंग पर सख्ती से अमल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बढ़ते वजन पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर