Satish Kaushik Death: आखिर किस वजह से हुआ सतीश कौशिक निधन? पहले भी कई सेलेब्रिटीज ने गंवाई है जान

Satish Kaushik Death Reason: बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक का 8 की रात को निधन हो गया, वो 66 साल के थे. उनके चाहने वाले सदमे में हैं, क्यों उन्होंने एक दिन पहले होली की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वो अली फजल (Ali Fazal), रिचा चड्ढा (Richa Chadha), जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के साथ रंगों का त्योहार मनाते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हमें छोड़कर चले गए?

आखिर कैसे हुए सतीश कौशिक की मौत?

सतीश कौशिक की मौत की वजह सामने आई है, उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, उस वक्त वो दिल्ली-एनसीआर में थे. उनके पार्थिव शरीर को गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, अब मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कार में पड़ा सतीश कौशिक को दिल का दौरा

सतीश कौशिक गुरुग्राम में अपने किसी करीबी से मुलाकात करने आए थे, यहीं उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, कार में उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की खबर फेमस एक्टर अनुपम खेर ने ट्विटर के जरिए दी.

अनुपम खेर ने ट्विवटर पर लिखा, 'जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति!'

इन सेलिब्रिटीज के दिल ने दिया धोखा

फिल्मी दुनिया के कई सेलिब्रिटीज ने दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाई है, इसमें बॉलीवुड सिंगर केके (Singer KK), टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla), कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar), कॉमेडियन और राजनेता राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav) शामिल हैं.

