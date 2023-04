Moong Dal Side Effects: अगर आपको है ये परेशानियां, तो कभी न खाएं मूंग दाल, फायदे की जगह होगा नुकसान

Who Should Not Eat Moong Dal: अगर हेल्दी डाइट के लिस्ट तैयार की जाए तो इसमें दालों को जरूर शामिल किया जाएगा क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है. मूंग दाल को भी अक्सर खाने की सलाह दी जाती है. इसमे नॉर्मल दाल के एलावा स्प्राउट्स के रूप में भिगोकर खाने का चलन भई काफी ज्यादा है, लेकिन आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर किसी को मूंग की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है. मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने बताया कि कुछ मेडिकल कंडीशन में इस दाल का सेवन करना खतरनाक है.

इन कंडीशन में नहीं खानी चाहिए मूंग की दाल 1. लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure)

अगर आपका बीपी हाई है तो डॉक्टर आपको मूंग दाल खाने की सलाग देंगे, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में हालात उलटे हो जाते हैं, फिर आपको मूंग की दाल बिलकुल भी नहीं खानी चाहिए वरना परेशानियों का बढ़ना तय है. 2. पेट फूलना (Bloating)

जब किसी वजह से आप ब्लोटिंग या पेट फूलने के शिकार हो जाएं तो मूंग के दाल से दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि इसमें शॉर्ट चेन कार्ब्स पाए जाते हैं तो जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. 3. लो ब्लड शुगर (Low Blood Sugar)

जिन लोगों के खून में शुगर की मात्रा कम हो गई हो तो उन्हें अक्सर कमजोरी या चक्कर आने की शिकायत रहती है. ऐसे में मूंग की दाल खाना खतरने से खाली नहीं है क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल और कम हो जाएगा और फिर आप बेहोश हो सकते हैं. 4. यूरिक एसिड (Uric Acid)

जो लोग यूरिक एसिड से परेशान है उन्हें मूंग की दाल खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है और फिर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, इसलिए सावधानी जरूरी है.