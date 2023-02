Relationship Tips: पैसों को लेकर पार्टनर से होता है झगड़ा, ये टिप्स लाएंगी रिश्ते में Coolness

Tips to Solve Money Arguments: जैसे-जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता आगे बढ़ता जाता है तो पार्टनर्स भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने लगते हैं. फिर चाहें वो पैसे से जुड़ी जिम्मेदारी ही क्यों न हो. किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक ही पार्टनर पैसा कमाता है या जरूरतों की जिम्मेदारी उठाता है तो उसके मन में कभी न कभी ये विचार आ ही जाता है कि सिर्फ मैं ही क्यों करूं. इसी के चलते रिश्ते में पार्टनर्स के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होने लगता है.

ऐसे में कई बार तो नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों अलग तक होने के बारे में सोच लेते हैं. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जोकि आपके रिश्ते में पैसों की समस्या को दूर करके रिश्ते को कूल कूल रखने में मदद करेंगी, तो चलिए जानते हैं (Tips to Solve Money Arguments) टिप्स जो आपके रिश्ते को रखेंगी कूल कूल रखती हैं....

टिप्स जो आपके रिश्ते को रखेंगी कूल कूल (Tips That Will Keep Your Relationship Cool)

इसके लिए आप दोनों के बीच के अंतर को खोजने की कोशिश करें. ऐसे में आप अपने पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी बातों की तलाश करें जैसे वो पैसा बचाने में यकीन करता है या पैसा खर्च करने में. इस तरह से अगर वो पैसा बचाने में असमर्थ है. लेकिन कमाने की कोशिश कर रहा है, तो आप दोनों साथ में बैठकर पैसों का बंटवारा कर करें कि कौन सी चीज पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए.

ऐसे में आप दोनों एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनवाएं. इससे जब भी आपका पार्टनर फालतू का खर्चा करेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. ऐसे में वो बहुत सोच समझकर ही खर्च करने लगेंगे.

अगर आप दोनों को कहीं बाहर जाना है या आपने किसी ट्रिप का प्लान बनाया है तो ऐसे में आप दोनों मिलकर पहले से ही बजट सेट कर लें.

अगर आप दोनों पर किसी कारण वश से कर्ज चढ़ गया है, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ झगड़ा करने या एलिगेशन लगाने की बजाए आप दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास करें. इससे आप दोनों कर्ज से जल्दी मुक्ति पा लेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं