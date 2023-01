How To Get Instant Glowing Skin: चेहरे में नई जान फूंक देते हैं ये फल, मिलेगी ऐसी चमकदार त्वचा हर कोई लगेगा फीका

How To Make Fruit Face Pack: हर कोई निखरी और चमकदार त्वचा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता. महंगे-मंहगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर ट्रिटमेंट्स तक का सहारा लेते हैं. लेकिन ये सारी चीजे महंगी होने के साथ-साथ केमिकल से भी भरपूर होती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए फ्रूट फेस पैक बनाने की विधि लेकर आए हैं. फ्रूट फेस पैक को केला, अनार और किन्नू की मदद से तैयार किया जाता है. अनार की मदद से आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है. वहीं किन्नू विटामिन सी और विटामिन ए जैसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपकी स्किन में जादुई चमक भरने में मददगार साबित होता है. इसके साथ ही केला स्किन टाइटनिंग में मदद करता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Fruit Face Pack) फ्रूट फेस पैक बनाने की विधि....

फ्रूट फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-

केला 1

अनार 1

किन्नू 1

विटामिन-ई कैप्सूल 1

फ्रूट फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make Fruit Face Pack)

फ्रूट फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप असमें 1 छिला केला, किन्नू और अनार डालें.

इसके बाद आप इन सारे फलों को अच्छी तरह से पीसकर रस निकाल लें.

फिर आप इसमें 1 विटामिन-ई कैप्सूल को पंचर करके डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका फ्रूट फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है.

फ्रूट फेस पैक कैसे अप्लाई करें? (How To Apply Fruit Face Pack)

फ्रूट फेस पैक को लगाने के लिए आप फेस वॉश कर लें.

फिर आप चेहरे को पोंछकर तैयार फेस पैक को एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर सुखाएं.

फिर आप साधारण पानी की मदद से फेस को वॉश कर लें.

साफ पानी की मदद से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें।

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस फेस पैक को हफ्ते में करीब 2 बार लगाएं.

इससे आपको निखरी और साफ त्वचा प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

