Valentine Day: प्यार होने पर शरीर और दिमाग में दिखने लगते हैं ये बदलाव, ऐसे रोमांटिक होने लगते हैं कपल

What happens to our body and brain: प्रेम हमारी लोकप्रिय संस्कृति पर हावी है और यह अनगिनत गीतों, फिल्मों और साहित्य और कला का विषय है. लेकिन जब हम प्यार महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? प्यार को परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन इसे गहरे स्नेह की तीव्र भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है. सबसे बुनियादी स्तर पर, विज्ञान प्रेम को मस्तिष्क द्वारा छोड़े गए रसायनों के मिश्रण के रूप में देखता है.

एक विकासवादी दृष्टिकोण के तहत, पसंदीदा साथी खोजने और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए आदिम पशु इच्छा से रोमांटिक प्रेम विकसित हुआ. प्यार लोगों को बचपन से ही बच्चों को पालने के लिए एक-दूसरे से बांधे रखता है और एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रखता है. यह सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रजातियां प्रजनन करें, जीवित रहें और पनपती रहें.

हालांकि, रोमानी प्रेम केवल प्रजनन के बारे में नहीं है. कुछ लोगों का तर्क है कि हमें प्यार को एक प्रेरणा मानना ​​चाहिए, जैसे भूख, प्यास, नींद या सेक्स. दूसरों से प्यार करने और प्यार किए जाने के कई फायदे हैं. इनमें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, भलाई और प्रतिरक्षा कार्य शामिल हैं, और पुराने तनाव और बीमारी में कमी आती है.

क्या होता है जब कोई पहले प्यार में पड़ता है?

एक स्टडी के मुताबिक, प्यार में पड़ना आमतौर पर तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष और अद्वितीय के रूप में देखने लगता है. प्यार में पड़ने का प्रारंभिक चरण एक चरम न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है, जो कि उच्च प्रतिक्रियाओं और उच्च जुनून की विशेषता है. वासना और आकर्षण सेक्स के लिए प्रेरणा के रूप में सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन द्वारा संचालित होते हैं.

जब आप प्यार में पड़ते हैं तो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र सक्रिय होते हैं, विशेष रूप से लिम्बिक सिस्टम और इनाम केन्द्र. लिम्बिक सिस्टम की भावना और स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यह एक सकारात्मक मनोदशा का कारण बनता है और बताता है कि नए प्यार से जुड़ी यादें इतनी मजबूत क्यों होती हैं.

डोपामाइन और नॉरएड्रेनालाईन में भी वृद्धि होती है. डोपामाइन इनाम के रास्ते को उत्तेजित करता है और प्रेम रुचि को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा और जुनूनी विचारों और व्यवहारों को बढ़ाता है. नॉरएड्रेनालाईन उत्साह की भावनाओं का कारण बनता है, और तेज हृदय गति, पेट में तितलियां उड़ना और बढ़ी हुई ऊर्जा की शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं.

इसी समय, मस्तिष्क के अन्य क्षेत्र निष्क्रिय हो जाते हैं. ललाट प्रांतस्था में कम गतिविधि नकारात्मक भावनाओं और निर्णयों को कम करती है. यह बताता है कि क्यों लोग शुरू में उस व्यक्ति की कमियों के प्रति अंधे हो सकते हैं जिससे वे प्यार करते हैं. लेकिन जब आप किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ महसूस कर रहे होंगे, तो प्यार में पड़ने के शुरुआती चरण में कोर्टिसोल, तनाव और असुरक्षा की भावना भी बढ़ जाती है.

समय के साथ रोमांटिक प्रेम कैसे बदलता है?

प्यार और तीव्र मोह में पड़ने का प्रारंभिक चरण कई महीनों तक चलता है. अगले चरण के दौरान, घनिष्ठता, प्रतिबद्धता और लगाव बढ़ जाता है. यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन द्वारा संचालित होता है. प्रारंभिक उच्च कोर्टिसोल और अनिश्चितता के तनाव और प्यार में पड़ने के जोखिम के बाद ऑक्सीटोसिन हमें सुरक्षित महसूस कराने में मदद करता है.

ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बीच दूसरों के साथ जुड़ने का संतुलन होता है, साथ ही आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसकी और खुद की रक्षा करते हैं. ऑक्सीटोसिन को अक्सर प्रेम का हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह सामाजिक बंधनों और संबंधों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है. हालांकि, पशु मॉडल में नए शोध से पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन जीवन भर जोड़ी-बंधन के लिए आवश्यक नहीं है जैसा कि पहले सोचा गया था.

यौन गतिविधि प्यार से अलग है, लेकिन यह लगाव को मजबूत करती है. जब हम स्पर्श करते हैं, चूमते हैं या सेक्स करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं, जो एक जोड़े के बीच प्यार और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं.

एक रोमांटिक रिश्ते में वर्षों, अक्सर भावुक प्रेम से साथी के प्रेम में परिवर्तन की अवधि होती है. उच्च अंतरंगता और प्रतिबद्धता इस प्यार को बनाए रखने में मदद करती है. कुछ रिश्ते इस समय कम जुनून के कारण खत्म हो जाते हैं, जबकि अन्य जोड़े दशकों तक भावुक प्रेम के दौर में बने रहते हैं.

गैर-रोमानी प्रेम के बारे में क्या?

रोमानी प्रेम में अपनी भूमिका से परे, परिवार, दोस्तों और यहां तक ​​कि पालतू जानवरों सहित प्यार के सभी रूपों में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण है. सकारात्मक सामाजिक संबंधों और ऑक्सीटोसिन के मानव स्वास्थ्य, भलाई और दीर्घायु पर कई लाभ हैं. हमारे शोध में, हमने दिखाया है कि ऑक्सीटोसिन अवसाद के साथ और इसके बिना लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और स्वस्थ सामाजिक संबंधों से जुड़ा है.

इसलिए, अपने पसंदीदा व्यक्ति, लोगों या पालतू जानवरों के प्यार के लिए, चाहे वे कोई भी हों, चाहे आप उन्हें कितने भी लंबे समय तक प्यार करें, और कितनी ही बार आप प्यार में पड़ें, प्यार करना और प्यार पाना पसंद करें. प्रेम प्रकृति का सर्वोत्तम रासायनिक मिश्रण हो सकता है लेकिन प्यार में पड़ने वालों का जटिल व्यवहार और प्रेम की भावना की सभी पेचीदगियां विज्ञान से परे हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

