Men Hair Fall Treatment: पुरुषों में इन कारणों से झड़ने लगते हैं बाल, ध्यान में रखें ये बातें कंट्रोल होगा Hair Fall

Causes Of Hair Fall In Men: बाल आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगाते हैं. लेकिन आज की लाइफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है. साथ ही इससे आपके बाल धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं. ऐसे में आप गंजेपन के शिकार भी हो सकते हैं. खासकर पुरुषों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में आज हम आपको पुरुषों के बाल झड़ने के कारण बताने जा रहे हैं. इन कारणों की वजह से पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या को बढ़ती है. ऐसे में आप इनको सही समय पर पहचान कर गंजेपन के शिकार होने से बच सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Causes Of Hair Fall In Men) पुरुषों के बाल झड़ने के कारण कौन से हैं.....

पुरुषों के बाल झड़ने के कारण (Causes Of Hair Fall In Men) बालों में केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स लगाना पुरुष भी बालों में कई केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट्स जैसे- शैंपू, हेयर जैल और हेयर मूस आदि का इस्तेमाल करते हैं जोकि उनके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे उनकी स्कैल्प पर बिल्ड-अप जमा होने लगता है जोकि हेयर फॉल की वजह बनने लगता है. हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या जब पुरुषों के शरीर में हार्मोंस का अंसतुलित होने लगता है तो भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. अगर ऐसे में सारे तरीके अपनाने के बाद भी बालों का झड़ना नहीं रुकें तो ऐसे में चिकित्सक के पास जाकर परामर्श जरूर करें. शरीर में पोषक तत्वों की कमी अगर आपके खानपान में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं तो इससे आपके बालों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है जिससे बालों का टूटना और झड़ना शुरू हो जाता है. इसके साथ ही इससे कई सेहत समस्याएं भी होने लगती है जोकि हेयर फॉल का कारण बनता है. बालों को ठीक से साफ न करना पुरुषों के बाल आमतौर पर छोटे होते हैं जिसके कारण वो अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करने पर ध्यान नहीं देते हैं. इसके कारण उनकी स्कैल्प (Scalp) पर गंदगी जमने लगती है. फिर यही गंदगी डैंड्रफ बिल्ड अप की वजह बन जाता है. इससे हेयर ऑयली होने लगते हैं जिससे हेयर फॉलिल्स वीक होने लगते हैं इसी से बाल गिरकर टूटने लगते हैं. जड़ों में कंडीशनर को लगाना कई लोग शैंपू के बाद कंडीशनर (Conditioner) को बालों जड़ो पर भी लगाते हैं जिससे बाल टूटने लगते हैं. पुरुषों के बाल ज्यादातर छोटे होते हैं जिसके कारण कंडीशनर को बालों की पूरी सतह में ही अच्छी तरह से मलकर लगा लेते हैं. इससे आपके बाल टूटने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं