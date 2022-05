The Great Khali Diet: दिन भर में क्या खाते हैं The Great Khali, जानिए पूरा मेन्यू

The Great Khali Diet: दलीप सिंह राणा उर्फ ​​द ग्रेट खली (The Great Khali) जैसा पावरफुल होना तो हर कोई चाहता है. अपनी बॉडी बनाने के सपने देखने वालों के मन में हमेशा यह सवाल आता है कि आखिर खली ऐसा क्या खाते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया. तो इस सवाल का जवाब अब खुद ​​द ग्रेट खली (The Great Khali) ने सोशल मीडिया पर दे दिया है.

ये फल हैं खली के मेन्यू की जान

द ग्रेट खली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह एक दिन में क्या खाते हैं. 7 फीट 2 इंच की हाइट वाले खली ने शेयर किया कि हर दिन, उनके मेन्यू में प्रोटीन, मौसमी फल और बहुत कुछ होता है. वीडियो में उन्होंने कहा, 'मैं सेब और नाशपाती, अंडे, ब्रेड, मैदा और चिकन जैसे मौसमी फल खाता हूं.' देखिए ये वीडियो...

खाने में जरूरी है प्रोटीन

इससे पहले, एक अन्य वीडियो में, दमदार पहलवान खली ने बताया था कि वह सुनिश्चित करते हैं कि उनके डाइट चार्ट में हमेशा ऐसी चीजें शामिल हों जिनमें भरपूर प्रोटीन हो. उन्होंने साझा किया कि वह अंडे और अंजीर खाते हैं जो दोनों प्रोटीन से भरपूर होते हैं. उन्होंने कहा, 'अंडे खाते समय, सफेद भाग (जर्दी) लें, न कि पीला भाग क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार है.'

इसे भी पढ़ें: Jamun Side Effects: इन 4 शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं जामुन! होते हैं भयंकर साइड इफेक्ट

फिटनेस का नहीं है शॉर्टकट

यह पहली बार नहीं है जब खली ने अपनी डाइट के बारे में बात की है. इससे पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस साथ बातचीत में बताया था कि उनके आहार में चिकन, अंडा, चावल, दाल शामिल हैं, जबकि वह कार्ब्स, वसा, प्रोटीन और फाइबर का संतुलन.बनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा था, 'मैं अन्य महत्वाकांक्षी पहलवानों को भी इनकी सलाह देता हूं. आजकल खान-पान की गलत आदतों के कारण हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ देखने को मिलता है, इससे बचने के लिए हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं. साथ ही, मैं एक निश्चित स्तर की फिटनेस हासिल करने के लिए शॉर्टकट अपनाने में विश्वास नहीं करता. एक अच्छा शरीर बनाने के लिए, आपको समय और प्रयास लगाने की जरूरत है. यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप रातों-रात कर सकते हैं; कोई शॉर्टकट नहीं है.'