Alcohol side effect: अचानक शराब पीना छोड़ने पर कैसे रिएक्ट करती है बॉडी? शरीर पर होता है ऐसा असर

What happens when you sudden stop drinking: 'शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है', यह चेतावनी इसकी बिक्री के साथ प्रचारित की जाती है. इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म के जरिए शराब के नुकसान के बारे में लोगों को जागरुक किया जाता है, बावजूद इसके शराब की बिक्री चलती रहती है. लेकिन कुछ लोग अचानक से शराब छोड़ने का मन बनाते हैं और इसमें कई लोगों को सफलता भी हासिल होती है. शराब छोड़ने पर शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कि अचानक से शराब पीना छोड़ देने पर हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है. लंबे वक्त से शराब के आदी लोगों की बॉडी पर इसका असर साफतौर पर दिखाई देता है.

शराब छोड़ने पर होंगे ये फायदे

अगर आप शराब पीना बंद कर चुके हैं तो आपकी मानसिक हालत में सुधार होगा क्योंकि रोजाना शराब के सेवन से ह्यूमन बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं जो दिमागी बीमारियां पैदा करते हैं. ऐसे में शराब छोड़ने के बाद मानसिक तौर पर आपको राहत जरूर महसूस होगी. इसी तरह डॉक्टर की सलाह पर अगर आप धीरे-धीरे शराब पीना छोड़ते हैं तो आपका दिमाग शांत रहेगा और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. साथ ही आपको अच्छी नींद आएगी, काम पर फोकस बढ़ेगा, स्किन भी बेहतर होगी और पूरे दिन एक्टिव रहेंगे. लेकिन शराब के आदी लोग अगर अचानक से शराब छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

अचानक शराब छोड़ने पर होगा ये असर

'डेलीस्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक एकदम से शराब पीना छोड़ने पर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं. इसके अलावा आपको थकान, एंग्जाइटी, घबराहट, कंपकंपी, चिड़चिड़ापन, इमोशनल होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द, पसीना आना, नींदा न आना, भूख कम लगना, हार्ट बीट तेज होना और फोकस न कर पाने की स्थिति पैदा हो सकती है. इसीलिए शराब छोड़ने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और साथ ही ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं.

अब शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में तो सभी जानते हैं और हद से ज्यादा शराब पीने पर जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है. लेकिन शराब छोड़ने के बाद इन बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. शराब छोड़ने के बाद आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और यह आपकी उम्र, मेंटल स्टेज, वजन और शराब पीने की आदत पर निर्भर करेगा. जैसे अगर कोई शख्स काफी लंबे वक्त से शराब का सेवन कर रहा है तो उसकी बॉडी को सामान्य होने में ज्यादा टाइम लग सकता है.

कब तक सामान्य हो पाएगा शरीर?

ऐसा माना जाता है कि आखिरी बार शराब पीने के बाद बॉडी को डिटॉक्स होने में करीब हफ्तेभर का वक्त लग जाता है. अगर आप रुटीन से शराब पीते आएं हैं और फिर इसका सेवन छोड़ रहे हैं तो बॉडी रिकवर होने में टाइम लेगी. शराब पीने की शुरुआत के साथ ही आपकी बॉडी पर इसका प्रतिकूल असर होना शुरू हो जाता है. साथ ही कुछ समय बाद इसका असर बॉडी पर दिखने भी लगता है. हालांकि इनमें में कुछ इफेक्ट जल्द दिखने लगते हैं और कुछ को थोड़ा वक्त लगता है. लगातार शराब के सेवन ने आपको उल्टी जैसा महसूस होता रहेगा. साथ ही सिर दर्द, दस्त, बेहोशी, मेमोरी लॉस, लिवर और दिल की बीमारी, कैंसर, डिप्रेशन यहां तक कि शीघ्रपतन और बांझपन जैसी दिक्कतों का भी खतरा बना रहता है.

