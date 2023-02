Bad Food Combination: आखिर क्यों है चाय पराठा सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशन? यहां जानें विस्तार से

Why paratha should not be eaten with tea: चाय और पराठा भारतीयों के पसंदीदा नाश्तों में से एक है. इसलिए कई लोग आमतौर पर नाश्ते में चाय के साथ पराठा खाना खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं चाय के साथ पराठा खाने से आपकी सेहत को कई गंभीर नुकसान भी पहुंच सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों चाय और पराठा एक अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशन है. इसके सेवन से आपको गैस, एसिडिटी और शरीर में खून की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, तो चलिए जानते हैं (why paratha should not be eaten with tea) चाय के साथ पराठा क्यों नहीं खाना चाहिए.....

एसिडिटी की समस्या

अगर आप भारी भोजन के साथ चाय का सेवन करते हैं जैसे- भरे हुए परांठे आदि तो ये आपके पेट में गंभीर सूजन और एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय या कॉफी के साथ पराठे खाने से आपके पेट में एसिड-बेस बैलेंस को नुकसान पहुंच सकता है. खून की कमी

रिसर्च की मानें तो चाय में मौजूद फेनोलिक रसायन पेट में आयरन-कॉम्प्लेक्स के निर्माण को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा पहुंचती है. इसलिए भोजन के साथ चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्हें आयरन की कमी के कारण एनीमिया है. शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचने से रोके

अगर आप पराठे के साथ चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में प्रोटीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न होती है. चाय में टैनिन नामक रसायन पाया जाता है जोकि प्रोटीन के साथ मिलकर शरीर में एंटीन्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करता है. एक अध्ययन के अनुसार, टैनिन प्रोटीन के पाचन को औसतन 38% तक धीमा कर देता है. चाय शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग करने से रोकती है, इसलिए चाय के साथ पराठा खाना एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है. चाय का सेवन कैसे करना चाहिए?

कोई भी खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट बाद चाय पिएं. नाश्ते या दोपहर के भोजन के एक घंटे बाद या शाम को स्नैक्स के साथ चाय का सेवन करना बेहतर होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं