Winter for Women: पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा क्यों लगती है ठंड? कारण जानकर आप हो जाएंगे हैरान

Why Women Feel More Cold than Men: देश में सर्दियों का मौसम चल रहा है. ठंड से बचने के लिए गरम कपड़े अलमारी से निकलते जा रहे हैं. पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से माना जा रहा है कि अभी गलन वाली ठंड और बढ़ेगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को एक समान ठंड नहीं लगती. डॉक्टरों के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा ठंड लगती है. इसकी वजह उनकी शारीरिक बनावट और आंतरिक संरचना होती है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दियों का ज्यादा एहसास होता है.

इन वजहों से महिलाओं को लगती है अधिक ठंड

मेडिकल एक्सपर्टो के मुताबिक महिलाओं (Why Women Feel More Cold than Men) में पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लगने की वजह उनमें पाया जाने वाला मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म का काम शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने से है. जब शरीर में भरपूर ऊर्जा होती है तो शरीर को जल्दी ठंड नहीं लगती और चुस्ती-फुर्ती भी बनी रहती है. पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मेटाबॉलिज्म लेवल कम पाया जाता है. यही वजह है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है.

महिलाओ में कम होती हैं मांसपेशियां

एक दूसरी वजह ये है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मसल्स यानी मांसपेशियां कम होती हैं. ये मांसपेशियां शरीर को गरम बनाए रखती हैं. ऐसे में महिलाएं ठंड (Why Women Feel More Cold than Men) में जल्दी कांपने लगती हैं. अगर कमरे के तापमान की बात करें तो अमूमन 20-22 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़िया माना जाता है. लेकिन महिलाएं इसे 25 डिग्री सेल्सियस रखना ज्यादा पसंद करती हैं.

इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

डॉक्टरों का कहना है कि अगर सर्दियों में खूब धूप सेंकने के बाद भी किसी को लगातार ठंड महसूस हो रही है और हर वक्त कंपकंपी महसूस होती है तो इसे साधारण शारीरिक समस्या मानने के बजाय तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यह शरीर में किसी दूसरी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. जिसका वक्त रहते जांच करवाकर इलाज करवाना जरूरी होता है.

