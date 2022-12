Happy New Year 2023: चॉकलेट कप केक खिलाकर मेहमानों को विश करें Happy New Year!

How To Make Chocolate Cupcake: आज न्यू ईयर ईव है यानि की कल से नए साल की शुरूआत होने जा रही है। ऐसे में अगर आप अपने घर पर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए चॉकलेट कप केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। चॉकलेट से बनी डिशेज खाने में बेहद लजीज लगती हैं इसलिए बच्चों से लेकर बड़े भी चॉकलेट कपकेक को खूब पसंद करते हैं। चॉकलेट कप केक को बनाना भी काफी आसान होता है इसको आप न्यू ईयर पार्टी पर बनाकर सबका मुंह मीठा करा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं चॉकलेट कप केक (How To Make Chocolate Cupcake) बनाने की आसान विधि-

चॉकलेट कप केक बनाने की आवश्यक सामग्री-

सवा कप मैदा

1 कप दूध

1/2 कप कोको पाउडर

1 टी स्पून विनेगर

1 टी स्पून वेनिला अर्क

1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर

1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा



जरूरत के मुताबिक तेल

3/4 कप चीनी



बटर पेपर

चॉकलेट कप केक कैसे बनाएं? (How To Make Chocolate Cupcake)



चॉकलेट कप केक बनाने के लिए आप एक बड़े बाउल में दूध डालें।

फिर आप इसमें आधा कप बटर, विनेगर, वेनिला अर्क और चीनी डालें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को दूध में चीनी घुलने तक मिला लें।

फिर आप एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून नमक को छान लें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक स्मूद बैटर तैयार कर लें।

फिर आप कपकेक मोल्ड्स को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें।

इसके बाद आप कपकेक मोल्ड्स के बेस पर एक बटर पेपर का पीस रखें।

फिर आप तैयार बैटर को कपकेक मोल्ड्स में डालकर जमीन पर दो बार टैप करें।

इसके बाद आप एक कुकर में डेढ़ कप नमक या रेत डालकर एक प्लेट रखें।

फिर आप कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर करीब 10 मिनट तक गर्म करें।

इसके बाद आप कुकर को खोलकर कपकेक मोल्ड्स को रख दें।

फिर आप कुकर को दोबार ढक्कर कपकेक को मीडियम आंच पर आधा घंटे तक पकाएं।

अब आपके डिलीशियस चॉकलेट कपकेक बनकर तैयार हो चुके हैं।