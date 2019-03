नई दिल्‍ली: नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारुक अब्‍दुल्‍ला ने बालाकोट में की गई एयर स्‍ट्राइक को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी स्‍टंट करार दिया है. उन्‍होंने कहा कि चुनावी चुनावी फायदे के लिए हमने अपना करोड़ों का विमान खो दिया. शुक्र है कि वायुसेना का पायलट बच गया और सम्‍मान के साथ पाकिस्‍तान से वापस लौट आया. फारुक अब्‍दुल्‍ला ने ये भी कहा कि हमें पहले से ही अनुमान था कि पाकिस्‍तान के साथ संघर्ष होगा. चुनाव नजदीक आने के कारण एयर स्‍ट्राइक की गई.

इसके साथ ही फारुक अब्‍दुल्‍ला ने लोकसभा चुनावों के साथ जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्‍होंने सवालिया लहजे में पूछा कि जब सूबे में लोकसभा चुनाव के लिए अनुकूल माहौल है तो विधानसभा चुनावों के लिए क्‍यों नहीं है? स्‍थानीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्‍न हुए हैं. पर्याप्‍त संख्‍या में सशस्‍त्र बल मौजूद है तो राज्‍य विधानसभा चुनाव साथ में क्‍यों नहीं हो सकते?

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराने की चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राज्य के दलों ने रविवार को फैसले की आलोचना की और केंद्र सरकार को सुरक्षा हालात नहीं संभाल पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया. नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव नहीं होने पर केंद्र की आलोचना की.

Farooq Abdullah: We always knew that there would be a fight or a skirmish with Pakistan. This surgical strike (airstrike) was done as elections are approaching. We lost an aircraft worth crores. Be thankful that the pilot (IAF) survived & returned from Pakistan with respect. pic.twitter.com/7UElbtuKKn

