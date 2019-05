गुवाहाटी: लोकसभा चुनावों (lok sabha elections 2019) में कांग्रेस की करारी शिकस्‍त के बाद राहुल गांधी पार्टी अध्‍यक्ष का पद छोड़ने का मन बना चुके हैं. कांग्रेस के बड़े नेता उनको मनाने की कोशिशों में लगे हैं. इस बीच बीजेपी के उत्‍तर-पूर्व के बड़े चेहरे हिमंता बिस्‍व सरमा ने कांग्रेस अध्‍यक्ष पर तंज कसा है. उन्‍होंने कहा, ''संसद में विपक्ष के लिए भी स्‍थान होना चाहिए. ऐसे में यदि राहुल गांधी नहीं होंगे तो विविधतापूर्ण विपक्ष की संभावना है. लेकिन यदि भारत की जगह मैं बीजेपी के दृष्टिकोण से कहूं तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अगले 50 वर्षों तक कांग्रेस अध्‍यक्ष के पद पर बने रहें.''

इस्तीफे पर अड़े हैं राहुल

लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पद से इस्तीफा देने के अपने रुख पर मंगलवार को भी अड़े रहे. हालांकि सहयोगी दल द्रमुक तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे अपना निर्णय वापस लेने का आग्रह किया. इस बीच, कांग्रेस में बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी रहा. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल से मुलाकात कर उनके रूख पर मंत्रणा की. कई दूसरे नेता भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे.

राहुल गांधी को रिटायरमेंट की सलाह देने वाले BJP नेता बने एशियन बैडमिंटन के उपाध्यक्ष

HB Sarma, BJP: In Parliament there should be space for opposition. So if there is no Rahul Gandhi then there is a possibility of a vibrant opposition.But if I look from BJP's point of view not India's then we wish that Rahul Gandhi continues as Congress President for next 50 yrs. pic.twitter.com/wNFtvS9dR8

— ANI (@ANI) May 28, 2019