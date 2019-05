नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश की बीजेपी इकाई ने राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल को खत लिखकर दावा किया है कि कमलनाथ के नेतृत्‍व में राज्‍य की कांग्रेस सरकार अल्‍पमत है. इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण की मांग की गई है. इस संबंध में नेता-प्रतिपक्ष और भाजपा नेता गोपाल भार्गव ने न्‍यूज एजेंसी ANI से कहा, ''हम राज्‍यपाल को खत लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं क्‍योंकि यहां कई अहम मुद्दे हैं...मध्‍य प्रदेश सरकार अपने आप गिर जाएगी. मुझे खरीद-फरोख्‍त में कोई यकीन नहीं है ले‍किन मुझे लगता है कि इसका समय आ गया है और जल्‍दी ही ये चली जाएगी.''

गौरतलब है कि एग्जिट पोल अनुमानों के एक दिन बाद ही बीजेपी ने ये मांग की है. इन एग्जिट पोल में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है. उल्‍लेखनीय है कि पिछले साल मध्‍य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्‍ता में आई थी. कांग्रेस के पास सपा और बसपा के सहयोग से मामूली बहुमत प्राप्‍त है.

