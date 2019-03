PM मोदी ने शुरू किया 'VoteKar' कैंपेन, खिलाड़ियों और बॉलीवुड के दिग्गजों से की अपील

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शुमार है. सोशल मीडिया की ताकत को नरेंद्र मोदी बखूबी पहचानते हैं. इसी के मद्देनजर लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक कैंपेन 'वोट कर' शुरू किया है. इस कैंपेन में उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों से अपील की है कि वे लोगों को मतदान को लेकर जागरुक करें. लोगों को मतदान का महत्व समाझाएं और उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करें.

My fellow Indians, The time has come to say- #VoteKar. In the upcoming Lok Sabha elections, ensure that you as well as your family and friends turnout in record numbers. Your doing so will have a positive impact on the nation’s future. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि समय आ गया है कि हम कहें 'वोट कर'. आगामी लोकसभा चुनाव में आप अपने परिवार और मित्रों के साथ रिकॉर्ड संख्या में मतदान की भागीदारी सुनिश्चित करें. आप का यह कदम देश के भविष्य पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा. बता दें कि पीएम मोदी का यह कैंपेन ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है.

If you are undertaking any innovative voter awareness campaign, do share details using #VoteKar. Together, we will ensure maximum Indians exercise their franchise. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि अगर आप मतदाताओं को जागरुक करने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं, तो #VoteKar के साथ उसे साझा करें. हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

The formidable @AnupamPKher, multifaceted @iKabirBedi and the widely acclaimed @shekharkapur have made India very proud at the world stage. My appeal to them- can you tell fellow Indians to vote in large numbers in the upcoming elections? #VoteKar — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

कई ट्वीट की श्रृंखला में पीएम मोदी ने पहले ट्वीट में विश्व में भारत के नाम की ख्याति बढ़ाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं अनुपम खेर, कबीर बेदी के साथ फिल्म निर्माता शेखर कपूर को टैग कर अपील की कि वे देशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करें.

Dear @iHrithik and @ActorMadhavan, Your work has stood out not only for the entertainment quotient but also for the passion and hardwork behind it. As widely respected voices, if you lend your voice towards increasing voter awareness, it strengthens India's democracy. #VoteKar — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता हृतिक रोशन और आर माधवन को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा कि आपका काम न सिर्फ मनोरंजन के लिए मायने रखता है, बल्कि इसके पीछे जुनून और कठिन मेहनत भी है. आपकी आवाज बेहद मायने रखती है, इसलिए अगर आप लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने में मदद करेंगे, तो इससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा.

Dear @AnilKapoor, @ajaydevgn & @MadhuriDixit, After the box office, it is time to create Total Dhamaal at the polling booths. Your support to the #VoteKar movement will augur well for India’s democracy. Let us ensure high voter turnout! — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

पीएम मोदी ने अनिल कपूर, अजय देवगन और माधुरी दीक्षित को भी टैग किया. उन्होंने लिखा कि बॉक्स ऑफिस के बाद अब पोलिंग बूथों पर टोटल धमाल करने का समय आ गया है. वोट कर मूवमेंट को आपका समर्थन भारत के लोकतंत्र का भविष्य समृद्ध करेगा. आइये हम सब ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं.

Noted athletes @HimaDas8, @DipaKarmakar and @SakshiMalik, India is proud of you and you inspire many others youngsters. Now, it is time to inspire greater voter awareness and participation, especially among youngsters. #VoteKar — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

उन्होंने विभिन्न खेलों की दिग्गज हस्तियों हिमा दास, दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक को भी टैग कर ट्वीट किया. साथ ही बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राजकुमार राव और अभिनेत्री कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा को भी टैग किया. पीएम मोदी ने फिल्म निर्माता एकता कपूर, विवेक अग्निहोत्री, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर समेत विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से मतदान के प्रति जागरुकता फैलाने की अपील की.

I call upon @itsSSR, @TheAaryanKartik and @kritisanon to help increase voter awareness. You are the younger generation that is taking Indian cinema places. The power of youth will also strengthen our democracy. Tell everyone- #VoteKar — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019

इससे पहले भी पीएम मोदी इससे पहले भी ट्विटर हैंडल पर जानी-मानी हस्तियों को टैग कर उनसे लोगों को मतदान का महत्व समझाने और ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूक करने की अपील कर चुके हैं.