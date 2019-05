राहुल के गुरु सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों के बारे में कहा- जो हुआ, सो हुआ: PM नरेंद्र मोदी

रोहतक: पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में यहां आयोजित रैली (lok sabha elections 2019) में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस और उनके नेताओं से सावधान रहे. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के गुरू और राजीव गांधी के करीबी रहे सैम पित्रोदा ने 1984 के दंगों के बारे में कहा है कि जो हुआ, सो हुआ. इतने लोगों की जानें गईं और ये लोग कह रहे हैं कि जो हुआ, सो हुआ. कांग्रेस के लिए मनुष्‍यों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इस वरिष्‍ठ और गांधी परिवार के करीबी नेता के 1984 के सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में 'हुआ सो हुआ' जैसे तीन शब्‍द कांग्रेस के अहंकार को प्रदर्शित करते हैं.

PM Modi in Rohtak, Haryana: 'Hua so hua'- the three words that sum up Congress's arrogance were uttered yesterday by one of its most senior leaders, he said this on 1984 anti-Sikh riots. This leader is one of the closest people to the Gandhi family. pic.twitter.com/v8vR2zJlns

— ANI (@ANI) May 10, 2019