अमेठी के अलावा क्या एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल! कांग्रेस में उठी मांग

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक से लोकसभा चुनाव लड़ें.

राहुल गांधी को 'अगला प्रधानमंत्री' बताते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता ने अतीत में राहुल की दादी इंदिरा गांधी तथा मां सोनिया गांधी के कर्नाटक से लोकसभा चुनाव लड़ने के दिनों को याद किया.

उन्होंने ट्वीट किया, 'कर्नाटक ने हमेशा कांग्रेस नेताओं को समर्थन किया तथा उनका उत्साह बढ़ाया. यह बात श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्रीमती सोनिया गांधी के मामले में साबित हो चुकी है. हम चाहते हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी कर्नाटक से चुनाव लड़ें तथा विकास से नये प्रतिमान स्थापन करें.'

Karnataka has always supported & encouraged @INCIndia leaders. It has been proved in case of Smt. Indira ji & Smt. Sonia ji.

We also want our next Prime Minister of India Shri. @RahulGandhi to contest from Karnataka & herald new developmental paradigm.#RaGaFromKarnataka

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) March 15, 2019