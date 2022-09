AAI Recruitment 2022: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन; 92 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

Job In Airport Authority of India: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) शानदार मौका लेकर आया है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कुल 156 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के साथ काम करने के इच्छुक है तो बिना देर किए अभी आवेदन करिए. इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं. वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की अधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कौन- कौन से हैं पद?

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिन 156 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं उनमें जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) के लिए 132 पद हैं. जूनियर असिस्टेंट (ऑफिस) के लिए 10 पद हैं. सीनियर असिस्टेंट (अकाउंट) के 13 पदों पर भर्तियां होनी हैं और सीनियर असिस्टेंट (ऑफिशियल लैग्वेंज) के लिए एक पद खाली है.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

इनमें से जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और इसके साथ तीन साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होना आवश्यक है या 12वीं पास होना जरूरी हैं. खैर अलग-अलग पदों पर एलिजिबिटी क्राइटेरिया अलग-अलग है. इसके ऊपर के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की भी मांग की गई है. कुछ पदों के लिए टाइपिंग भी मांगी गई है. नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले अधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर एलिजिबिटी क्राइटेरिया को विस्तार से चेक कर लें. आवेदक की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस नौकरी को पाने के लिए आपको लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा. इसके साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी ठीक होनी चाहिए.

कितनी होगी सैलरी?

किसी भी नौकरी में अप्लाई करने से पहले हमारे दिमाग में तनख्वाह का ख्याल जरूर आता है. आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इन पदों पर चयनित लोगों को मोटा वेतन देने वाला है. जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) के लिए 31000-92000 रुपये का मासिक वेतन तय है. जूनियर असिस्टेंट (ऑफिस) को भी 31000-92000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा. सीनियर असिस्टेंट (अकाउंट) और सीनियर असिस्टेंट (ऑफिशियल लैग्वेंज) को 36000-110000 रुपये तक मासिक वेतन मिलना तय है.

