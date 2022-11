CISF Recruitment 2022: कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आने वाली हैं बंपर नौकरी, ऐसे होगा सेलेक्शन

Sarkari Naukri: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर कॉन्स्टेबल / ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के जरिए सात सौ से ज्यादा खाली पद भरे जाएंगे. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. उम्मीदवारों को दिए गए समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा. आवेदकों को एक शारीरिक परीक्षा यानी शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख पर या उससे पहले स्किल्ड ट्रेडों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं पास या इसके समकक्ष. (यानी नाई, बूट मेकर/मोची, दर्जी, रसोइया, मेसन, माली, पेंटर, प्लंबर, वॉशर मैन और वेल्डर). औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन पत्र (यानी स्वीपर) की प्राप्ति की आखिरी तारीख पर या उससे पहले अकुशल ट्रेडों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 23 साल रखी गई है.

पुरूष कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए. वहीं चेस्ट 80-85 (5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ) सेंटीमीटर होनी चाहिए. वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के मुताबिक सैलरी 21700 से लेकर 69100 रुपये तक होगी.

सेलेक्शन प्रोसेस

शारीरिक मानक टेस्ट (पीएसटी)

शारीरिक दक्षता टेस्ट (पीईटी)

डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट

लिखित परीक्षा

मेडिकल टेस्ट

How to Apply for CISF Recruitment 2022

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर विजिट करना होगा.

यहां होम पेज पर जाकर “New Registration” लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें.

एक नया पेज खुल कर सामने आएगा इसमें ONSTABLE/TRADESMAN-2022 पर क्लिक करें.

मांगी गई डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

फोटोग्राफ और सिग्ननेचर अपलोड करें.

आवेदन फीस का भुगतान करके आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट कर लें.

