UP Police Job: स्पोर्ट्स कोटे वालों की होगी बल्ले-बल्ले! मिलेगा पुलिस में नौकरी का मौका

Job In UP Police: अगर आप स्पोर्ट्स कोटा (Sports Quota) से आते हैं तो आपके लिए यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी का शानदार मौका है. उत्तरप्रदेश के पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल (Constable) के पद पर भर्तियां निकली हैं, जिसके जरिए 534 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें स्पोर्ट्स कोटे के लिए आरक्षण करने का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

लंबे वक्त से था इंतजार

ये उन खिलाड़ियों के लिए राहत की खबर है जो पुलिस में भर्ती का सपना देखते हैं. लंबे वक्त से स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती की उम्मीद का जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने बहुत समय बाद भर्ती की घोषणा की है. कॉन्स्टेबल (Constable) के पदों पर 534 भर्तियां निकली हैं.

क्या चाहिए योग्यता

कॉन्स्टेबल के पद के लिए जल्द आवेदन (Aplication) शुरू किए जाएंगे. 10+2 की शैक्षणिक योग्यता वाले लोग इस पद के योग्य हैं. आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष जरूरी है. अगर आवेदनकर्ता की उम्र 18 से कम और 22 वर्ष से ज्यादा है तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे. ज्यादा जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं. यूपी पुलिस में नौकरी (Job) पाने के लिए समय-समय पर यूपी पुलिस की वेबसाइट uppbpb.gov.in देखते रहें.

किसके के लिए कितने पद

यूपी पुलिस में खेल (Sports) कोटे के लिए कुल 534 पद हैं. इसमें महिलाओं के लिए 141 पद होंगे, जबकि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 393 पद अनुमानित हैं. स्पोर्ट्स कोटे के तहत कई खेलों के लिए आरक्षण तय किया गया है. पुलिस विभाग में महिला और पुरुषों की भारोत्तोलन , बुशू, जूडो, बाक्सिंग , एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग , साइकिलिंग, वालीबाल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, फुटबॉल , टेबल टेनिस , बैडमिंटन , क्रॉस कंट्री, हॉकी , तीरंदाजी, जिमनास्टिक, कुश्ती और वॉटर स्पोर्ट्स के पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

40 हजार भर्तियों का लक्ष्य

उत्तरप्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक पुलिस विभाग में लगभग 40 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य तय किया है. इसलिए पुलिस में बंपर भर्तियां की जा रही हैं. इस साल 26000 कॉन्सटेबल के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी.

