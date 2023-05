Digital Marketing: Jobs देने वाले टॉप 5 सेक्टर्स में शामिल हुआ डिजिटल सेक्टर, आप भी कमा सकते हैं मोटा पैसा

How To Make Career In Digital Marketing: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक जबरदस्त खबर है. एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉब सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक 2021-22 में सर्वाधिक नौकरियां डिजिटल सेक्टर में निकलीं हैं. यही वजह है कि आज के समय में डिजिटल सेक्टर देश की टॉप 5 जॉब्स देने वाले फील्ड्स में शामिल हो गया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड में हर साल 30 फीसदी की रफ्तार से इजाफा हो रहा है.

अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, ई-मेल मार्केटिंग का मुख्य जरिया बन चुका है. इस समय डिजिटल सेक्टर में नौकरियों की कमी नहीं है, तो ये भी तय है कि आने वाले समय में भी इस फील्ड में युवाओं के लिए जॉब्स की भरमार रहेगी. कोविड के बाद बढ़ी है बेरोजगारी

कोविड-19 के बाद विश्व के कई देशों में आर्थिक मंदी के हालात हैं, जिसके चलते भारत समेत पूरी दुनिया में निकाली जाने वाली सरकारी वैकैंसी की संख्या में कमी आई है. क्योंकि कोविड के कारण कितने ही छोटे-मझोले उद्योग, कंपनियां, कारोबार बंद हो गए, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हुए. अब 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट युवा मार्केट में नौकरी की तलाश कर रहे हैं ज्यादातर युवा इस सेक्टर में बना रहे अपना भविष्य

अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनियां डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और ऑनलाइन मार्केटिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. इस समय कितने ही युवा डिजिटल सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं. युवाओं की डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में बढ़ती रुचि को देखते हुए कई ऑनलाइन कई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस अवेलेबल हैं. ये रहीं टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स

एसईओ स्पेशलिस्ट (SEO Specialist)

प्रोडक्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट (Product Marketing Specialist)

पैड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट (Paid Marketing Specialist)

कॉन्टेन्ट मार्केटर (Content Marketer)

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर (Digital Marketing Manager)