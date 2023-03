DU Recruitment 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली सरकारी नौकरी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई

DU sarkari naukri Recruitment 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी इरविन कॉलेज ने 36 नॉन-टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे एए हैं. आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dunt.uod.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Vacancy details

यह भर्ती अभियान 36 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक में लाइब्रेरियन, प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सीनियर असिस्टेंट, सहायक और तकनीकी सहायक के पद के लिए एक-एक वैकेसी है. सहायक के पद के लिए दो वैकेंसी हैं. चार वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए हैं, 5 वैकेंसी लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद के लिए हैं और 16 वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद के लिए हैं.

Applictaion fee

आवेदन फीस अनारक्षित / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है. एससी/ एसटी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. महिला कैंडिडेट्स और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस के भुगतान से छूट दी गई है.

Delhi University recruitment: Know how to apply

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dunt.uod.ac.in पर जाना होगा.

अब यहां आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा.

आवेदन फॉर्म भरने के बाद फीस पे करनी होगी.

साथ ही मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे.

अब अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://ladyirwin.edu.in/wp-content/uploads/2023/03/edited_20th-March-20... है.

महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से योग्यता के आधार पर और विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा चयन के आधार पर होगी.

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन National Eligibility Test (NET) क्वालिफाई होना जरूरी है.

