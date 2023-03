EPFO Recruitment 2023: ईपीएफओ में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो बहुत पछताओगे

UPSC EPFO Recruitment Notification 2023: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने प्रवर्तन अधिकारी (ईओ), लेखा अधिकारी (एओ), और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन की. आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 17 मार्च 2023 है. यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है. यह कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए किया जा रहा है ताकि लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचा जा सके.

यूपीएससी ने कहा है कि कुल 577 वैकेंसी उपलब्ध हैं, जिनमें से 418 प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पद के लिए हैं, और बाकी 159 पद सहायक भविष्य निधि आयुक्त के लिए हैं. आयोग दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा 2023 आयोजित करेगा, जिसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा. दोनों भर्ती परीक्षाएं (आरटी) अलग-अलग आयोजित की जाएंगी. परीक्षा की तिथि बाद में यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी. उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन की तारीख, वैकेंसी ब्रेक-अप और अन्य डिटेल यहां चेक कर सकते हैं.

UPSC EPFO 2023 Eligibility Criteria

उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. (कैंडिडेट्स के मामले में सक्षम प्राधिकारी / संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है).

UPSC EPFO Age Limit

प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) / लेखा अधिकारी (एओ) के लिए आयु सीमा 30 साल

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के लिए आयु सीमा 35 साल

UPSC EPFO 2023 Selection Criteria

चयन भर्ती परीक्षा (आरटी), इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन फीस की बात करें तो Gen/ OBC/ EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं SC/ ST/ PwD/ Female कैंडिडेट्स को कोई आवेदन फीस नहीं देनी है.

How to Apply Online for UPSC EPFO 2023 Recruitment?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको “Apply Now” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा यहां आपको “Yes, I Agree” पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है.

अब यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स भर दें साथ ही एग्जाम सेंटर भी सेलेकर कर लें.

इसके बाद फोटो साइन आदि अपलोड कर दें.

आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट कर दें.

