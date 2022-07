ESIC Recruitment 2022: ईएसआईसी में स्पेशलिस्ट ग्रेड-II जूनियर स्केल के 28 पदों पर वैकेंसी, जल्द से जल्द इस तरह करें अप्लाई

How to Apply for ESIC Recruitment 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट ग्रेड-II जूनियर स्केल के 28 खाली पदों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 26 जुलाई 2022 है. ईएसआईसी ने इस भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है. अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर ऐप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या है एज लिमिट

इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वालों के लिए आयु सीमा भी तय की गई है. वैकेंसी नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदनकर्ता की 26 जुलाई 2022 तक अधिकतम आयु 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 45 से ऊपर वालों के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा.

ये है आवेदन शुल्क

अगर आप जनरल व ओबीसी कैटेगरी के हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि एससी-एसटी, दिव्यांग, महिला और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है. यानी इस कैटेगरी के उम्मीदवार बिना आवेदन शुल्क दिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस तरह करें आवेदन

आप ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर ऐप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें. ऐप्लिकेशन फॉर्म को भरकर उस पर साइन करें. इसके बाद जरूरी डॉक्युमेंट्स की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म और डॉक्युमेंट्स को लिफाफे में डालकर ईएसआईसी को भेज दें.

इन बातों का रखें ध्यान

लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में “Application for the post of Specialist Gr. II (Jr. Scale)” लिखें.

अपने ऐप्लिकेशन फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर 26 जुलाई तक हर हाल में भेज दें. यानी आपका फॉर्म इस पत् पर 26 तक पहुंच जाए.

पता : अडिशनल कमिशनर/रीजनल डायरेक्टर,ईएसआई कॉर्पोरेशन, डीडीए कम्प्लेक्स कम ऑफिस, तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र प्लेस, राजेंद्र भवन, नई दिल्ली-110008

