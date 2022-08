GSI Recruitment 2022: जीएसआई ने निकाली सामान्य ग्रेड ड्राइवर और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, इस तरह करें आवेदन

How to Apply for GSI Recruitment 2022: अगर आप चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने पूर्वी क्षेत्र के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं. आपको अपना फॉर्म एक निर्धारित प्रारूप में जीएसआई ऑफिस में भेजना होगा. जीएसआई ने भर्ती संबंधित एक नोटिफिकेश भी निकाला है. अगर आप इस वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जीएसआई की वेबसाइट www.gsi.gov.in पर विजिट करना होगा.

इस वैकेंसी को लेकर रोजगार समाचार पत्र में जो विज्ञापन छपा है, उसके मुताबिक, आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद 45 दिन तक है. यानी आप 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. यह विज्ञापन 13 अगस्त 2022 को प्रकाशित हुआ है. इस वैकेंसी के लिए जीएसआई ने कुछ योग्यता भी मांगी है. इसे पूरा करने वाले कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप रोजगार समाचार पत्र में छपे विज्ञापन को देख सकते हैं.

क्या उम्र की सीमा

अगर आपने इस भर्ती में शामिल होने का मन बना लिया है और आपके पास बाकी जरूरी कागजात हैं तो एक बार अपनी उम्र को भी देख लें. इस वैकेंसी के लिए उम्र भी तय है. इसके तहत अप्लाई करने वालों की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे ऊपर वालों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा.

इस तरह करना होगा आवेदन

जीएसआई ने बताया कि इच्छुक कैंडिडेट्स को एक तय फॉर्मेट में अपने आवेदन फॉर्म को भरकर नीचे बताए गए एड्रेस पर भेजना होगा.

ये है पूरा पता

अडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड एचओडी, ईस्टर्न रीजन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्लॉक डीके, सेक्टर-II, सैल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

