IAF Recruitment: 10वीं 12वीं पास हैं तो आज से कीजिए इन नौकरियों के लिए आवेदन, 40000 रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

IAF Recruitment 2022: अग्निपथ योजना 2022 के माध्यम से भारतीय वायु सेना, IAF भर्ती आज 24 जून, 2022 से शुरू हो रही है. यह अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है. अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक कैंडिडेट्स के लिए IAF के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है. उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अग्निपथ योजना 2022 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से IAF भर्ती 5 जुलाई, 2022 को समाप्त होगी. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि अग्निवीर के रूप में क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना बहुत जरूरी है. बाद में किसी भी परेशानी से बचने के लिए, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन से इन मानदंडों को क्रॉस-चेक करना होगा.

अग्निपथ योजना की आधिकारिक अधिसूचना में, IAF ने उल्लेख किया कि एप्लिकेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर 24 जून को सुबह 10 बजे लाइव होंगे. इन एप्लिकेशन फॉर्म के लाइव होने के बाद कैंडिडेट्स को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो को तैयार रखना चाहिए.

IAF Recruitment via Agneepath Yojana 2022: How to apply

Indian Air Force में आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडे्टस आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं.

अब होमपेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक करें. अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा.

अब यहां आपको New User? Register पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इस योजना के माध्यम से IAF भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख 24 जुलाई, 2022 के लिए है. हालांकि, अंतिम रूप से पहले अग्निवीर के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की लिस्ट 11 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित की जाएगी. कृपया आवेदन से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

