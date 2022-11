IAF Recruitment 2022: इंडियन एयरफोर्स में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रहे डायरेक्ट लिंक

IAF Agniveervayu Recruitment 2022: भारतीय वायु सेना अग्निवीरवायु जनवरी 2023 बैच की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IAF भर्ती वेबपोर्टल - https://agnipathvayu.cdac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को जनवरी 2023 के मध्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. भर्ती लिंक आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर एक्टिव हो गया है.

भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिस के मुताबिक, "अग्निवीरवायु इंटेक 01/2023 के लिए स्टार 01/2023 के लिए रजिस्ट्रेशन, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन परीक्षा जनवरी 2023 के मध्य में आयोजित की जाएगी. अपडेट के लिए, आप https://agnipathvayu.cdac.in को फॉलो कर सकते हैं.

IAF Agniveervayu Recruitment 2023: Age Criteria

1. यदि आप एक सिविलियन हैं तो आपका जन्म - 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 (दोनों तारीख शामिल हैं) के बीच होना चाहिए.

2. यदि आप भारतीय वायुसेना के एक सेवारत एनसी (ई) हैं, तो जन्मतिथि इस प्रकार है.

(ए) विवाहित एनसी (ई) - 29 दिसंबर 1993 से 29 दिसंबर 2000 (दोनों तारीख शामिल हैं)

(बी) अविवाहित एनसी (ई) - 29 दिसंबर 1993 से 29 जून 2005 (दोनों तारीख शामिल हैं)

IAF Agniveervayu Recruitment 2023: Educational Qualification

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) की वेबसाइट में सदस्यों के रूप में लिस्टेड शिक्षा बोर्ड / संस्थान से कक्षा 10 + 2 / इंटरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ फिजिक्स / गणित / अंग्रेजी जरूरी सब्जेक्ट हों. कक्षा 10 + 2 / इंटरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी में 50 फीसदी नंबर अंक होने चाहिए.

How To Apply for IAF

अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स IAF अग्निपथ भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट – agnipathvayu.cdac.in पर जाएं.

होमपेज पर अग्निवीर वायु 2023 रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें

अब अपनी डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल पता, जन्म तिथि और मांगी गई अन्य जानकारी डालें.

अब अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरें, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

आवेदन फीस का भुगतान करें, यदि कोई हो, और फॉर्म जमा करें.

अपने पूरे भरे गए फॉर्म को डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर