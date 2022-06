India Post Recruitment 2022: पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, MTS, पीए समेत इन पदों पर निकलीं सरकारी नौकरी

India Post Recruitment 2022 Notification: इंडिया पोस्ट ने डाक सहायक (पीए), छंटनी सहायक (एसए), बचत बैंक नियंत्रण संगठन आईपीए (एसबीसीओ) में डाक सहायक, डाकघरों में पोस्टमैन और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती पोस्ट ऑफिस/रेलवे मेल सर्विस (RMS) और असम पोस्टल सर्कल के पोस्टल स्टोर्स डिपो में होनी है. मेधावी छात्र 27 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, उम्मीदवार अपना आवेदन dopsortsrecritment.in पर जमा कर सकते हैं.

India Post Salary

पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद के लिए 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक.

पोस्टमैन के पद के लिए 21,700 से 69100 रुपये महीना तक.

एमटीएस के पद के लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये महीना तक.

Eligibility Criteria for India Post Postman, MTS, PA, SA Post

पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट - कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12 वीं पास या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए. उम्मीदवार को जॉइनिंग लेटर जारी करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पेश करना होगा.

पोस्टमैन- 12वीं पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान.

एमटीएस- 10वीं पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान.

आयु सीमा की बात करें तो पोस्टमैन, पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 27 साल है. वहीं एमटीएस के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल है. आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 200 रुपये की आवेदन फीस पे करनी होगी.

How to Apply for Indian Post Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dopsortsrecritment.in पर जाना होगा.

आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवारों को खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा.

इसके बाद आवेदन फीस पे करनी होगी.

उम्मीदवारों को अपना डेटा जमा करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत होती है.

